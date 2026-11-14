Раҳматулло Бойматов Ар-Риёдда угандалик нокаутчи рақибини нокаутга учратди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик боксчи Раҳматулло Бойматов Ар-Риёд шаҳрида ўтказилган профессионал жангда угандалик Моро Инуса Канлани биринчи раунддаёқ нокаутга учратди.
- Ярим оғир вазн тоифасидаги ушбу баҳс саккиз раундга мўлжалланган бўлишига қарамай, ҳамюртимиз рақибига кучли босим ўтказиб, муддатидан олдин ғалабани қўлга киритди.
Ўзбекистонлик истеъдодли чарм қўлқоп устаси Раҳматулло Бойматов (2-0, 2 КО) профессионал рингдаги ўзининг иккинчи жангини муваффақиятли ўтказди. Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида ташкил этилган нуфузли профессионал бокс кечасида ҳамюртимиз яна бир бор ўз салоҳиятини бутун дунёга намойиш этди.
Биринчи раунддаги шиддатли нокаут
Ярим оғир вазн тоифасида ўтказилган мазкур жаҳон миқёсидаги баҳс саккиз раундга мўлжалланган эди. Бироқ Раҳматулло Бойматов бунга ҳожат қолтирмади. Унинг рақиби — ўта кучли зарбаларга эга бўлган, шу кунгача деярли барча рақибларини муддатидан олдин енгиб келган угандалик тажрибали боксчи Моро Инуса Канла (10-2, 9 КО) эди.
Бойматов жанг бошланиши биланоқ фаол ҳаракат қилиб, рақибига кучли босим ўтказди. Натижада биринчи раунднинг ўзидаёқ ҳамюртимиз кучли зарбалар эвазига Моро Инуса Канлани нокаутга учратди ва муддатидан олдин ғалабани қўлга киритди.
Жанг параметрлари ва кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Боксчимиз
Раҳматулло Бойматов (2-0, 2 КО)
Рақиб
Моро Инуса Канла (Уганда, 10-2, 9 КО)
Ўтказилган жой
Ар-Риёд, Саудия Арабистони
Натижа
Биринчи раундда нокаут орқали ғалаба
Профессионал рингдаги ишончли қадамлар
Эслатиб ўтамиз, 22 ёшли ўзбекистонлик боксчи шу йилнинг май ойида профессионал боксда ўз дебютини ўтказган эди. У ўшанда америкалик Калеб Холлни (6-3-1, 4 КО) ҳам худди шундай биринчи раунддаёқ нокаут қилиб, ёрқин ғалаба билан бошлаган эди.
Раҳматулло Бойматовнинг профессионал рингдаги кетма-кет иккинчи ғалабаси унинг келажакда янада катта марраларни забт этишидан дарак беради. Мухлислар ва мутахассислар ёш чарм қўлқоп устамизнинг кейинги жангларини катта қизиқиш билан кутишмоқда.
Сизнингча, Раҳматулло Бойматов яқин келажакда ярим оғир вазн тоифасида жаҳон чемпионлик камари учун кураша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…