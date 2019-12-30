"Пахтакор" янги мавсумда қандай либосда ҳаракат қилади? (Фото)
Тошкентнинг "Пахтакор" клуби келаси мавсумда майдонга кийиб тушадиган либослар дизайнини эълон қилди.
Унга кўра, дастлабки либос сариқ ва кўк йўл-йўл рангда бўлса, иккинчи либос асосан оқ рангда бўлиб, унда кўк ва сариқ ранглар йўл-йўл кўринишда жойлашган.
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