"Пахтакор" янги мавсумда қандай либосда ҳаракат қилади? (Фото)

  • 30 декабрь 2019, 22:37
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  • Спорт
    • "Пахтакор" янги мавсумда қандай либосда ҳаракат қилади? (Фото)
    Тошкентнинг "Пахтакор" клуби келаси мавсумда майдонга кийиб тушадиган либослар дизайнини эълон қилди.

    Унга кўра, дастлабки либос сариқ ва кўк йўл-йўл рангда бўлса, иккинчи либос асосан оқ рангда бўлиб, унда кўк ва сариқ ранглар йўл-йўл кўринишда жойлашган.


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    » » "Пахтакор" янги мавсумда қандай либосда ҳаракат қилади? (Фото)
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