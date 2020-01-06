Роналду хет-трик қайд этган баҳсда "Ювентус" йирик ҳисобда ғалаба қозонди

  • 06 январь 2020, 22:06
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  • Спорт
    • Роналду хет-трик қайд этган баҳсда "Ювентус" йирик ҳисобда ғалаба қозонди
    Италия А Серияси 18-туридан ўрин олган "Ювентус" ҳамда "Кальяри" жамоалари ўртасидаги ўйин ўз ниҳоясига етди.
    "Альянц Стэдиум"да кечган учрашувда мезбонлар 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритди. Криштиану Роналду мазкур беллашувда хет-трик муаллифи бўлган бўлса, яна бир гол португалиялик юлдузнинг узатмасидан сўнг Гонсало Игуаин томонидан киритилди.

    Шу тариқа туринликлар ҳисобидаги очколар сони 45 тага етди ва жамоа турнир жадвалида 1-ўринга кўтарилиб олди. 29 очкоси бор "Кальяри" эса 6-поғонадан жой олган.

    Ювентус – Кальяри 4:0
    Голлар:     1:0 – 49 Роналду, 2:0 – 67, пенальти Роналду, 3:0 – 81 Игуаин, 4:0 – 82 Роналду.
    Ювентус – Шченсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди (Джан, 83), Куадрадо, Рэмзи (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Пьянич, Дибала (Игуаин, 70), Роналду.
    Кальяри – Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе (Фараго, 61), Нандес, Рог, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).
    Огоҳлантириш: Рабьо (41), Жоао Педро (48).

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    » » Роналду хет-трик қайд этган баҳсда "Ювентус" йирик ҳисобда ғалаба қозонди
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