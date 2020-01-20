Илҳом Алижонов: "Гол уришимни ўзим ҳам кутмагандим"

  • 20 январь 2020, 00:02
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  • Спорт
    • Илҳом Алижонов: "Гол уришимни ўзим ҳам кутмагандим"
    U-23 Осиё чемпионати чорак финали доирасидаги БАА - Ўзбекистон (1:5) учрашувидан кейин Илҳом Алижонов микст зонада ўз фикрларини билдирди.
    "Гол уришимни ўзим ҳам кутмагандим, Ойбек Бозоров рақибнинг икки-уч футболчисини ўзига жалб қилди ва зона бўшаб қолди, пасдан кейин зарба бердим ва гол урдим.

    Рўзиқул Бердиев ҳамда Вадим Абрамовнинг келгани бизга фойда бўлди. Ўз фикрларини билдиришди, келиб бизга далда беришгани учун катта раҳмат айтаман    ", - дейди Илҳом Алижонов.

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