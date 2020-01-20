Усмон Тошев: "Хавотирга соладиган битта жиҳат бор..."
Ўзбекистон олимпия терма жамоаси чорак финалда БАА вакилларини йирик ҳисобда мағлуб этишди.
Мазкур учрашувдан кейин таниқли мутахассис, ОФК йўриқчиси Усмон Тошев қисқа фикрларини билдириб ўтди.
"Ғалаба билан олимпия терма жамоамизни ва мухлисларни табриклайман. Менинг фикримча ўйин тўлиқ бизнинг назоратимиз остида ўтди. Натижа ҳаммасини айтиб турибди. Ўйлайманки бугунги ўйинимизни Саудия Арабистонига ҳам ўтказа оламиз. Ҳамма кўрди, фақат ғалаба ва ютуқни ўйлаб ҳаракат қилишса, ҳал қилувчи баҳсда ғалаба қозона оламиз. Хавотирга солаётган жиҳат нима? Ҳар бир футболчи ўзининг позициясидан келиб чиқиб ўйнаши керак деб ўйлайман. Кейинги учрашувда барчага омад тилайман!",- деди мутахассис.
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