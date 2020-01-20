Санжар Қодирқулов: "Тезкор гол ўтказиб юборганимиз ҳам яхшиликка бўлди"
U-23 Осиё чемпионати чорак финали доирасидаги БАА - Ўзбекистон (1:5) учрашувидан кейин Санжар Қодирқулов микст зонада ўз фикрларини билдирди.
"Ташаббусга эга бўлдик ва ҳақли равишда ғалаба қозондик деб ўйлайман. Энди Олимпиадага бир қадам қолди.
Тезкор гол ўтказиб юборганимиз ҳам яхшиликка бўлди, сабаби айнан шундан кейин ўйинни кучайтирдик ва голлар урдик.
Рақибдан кучли эканлигимизни сезиб тургандик. Чорак финалда кўп куч кетса ҳам, кам куч кетса ҳам ярим финалда яхши ўйнаш керак. Худо хоҳласа Саудия Арабистони билан ўйингача тикланишга улгурамиз.
Ярим финалга чиқдик. Бу босқичда кучсиз рақибнинг ўзи бўлмайди. Насиб қилса ғалаба қозонамиз", - дейди Санжар Қодирқулов.
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