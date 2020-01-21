Андрей Фёдоров: "Бу шармандали мағлубият эмас"
ОЧЛ саралаши доирасида "Локомотив" - "Истиқлол" учрашувидан кейинги матбуот анжуманида мезбонлар устози Андрей Фёдоров иштирок этди.
"Шундай совуқда стадионга келган мухлисларга раҳмат айтмоқчиман. "Истиқлол"ни кейинги босқичга чиққани билан табриклайман. Бугун йигитларим борларини беришди, уларга эътирозим йўқ. Биттагина жиддий хавфдан сўнг гол ўтказиб юбордик.
Бугунги мағлубият шармандали эмасми? Нима учун? Биз ўйин борасида уларга ютқаздикми? Рақибда нечта имконият бўлди? Қайтараман бугунги ўйин бўйича футболчиларга ҳеч қандай эътирозим йўқ.
Кирилл Погребняк қандай ўйнади? Биринчи таймда у қадар ёмон кўринмади, иккинчи таймда эса бироз чарчаб қолди ва уни алмаштирдим.
Ҳаводан фақат Бикмаев тўп узатди? Демак бунинг устида кўпроқ ишлаймиз.
Мураббийлик салоҳиятим паст деб ўйлайсизми? Сиз мухлис сифатида фикрлаяпсиз, мен эса вазиятни ичидан биламан", - дейди Андрей Фёдоров.
“Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Спорт » Андрей Фёдоров: "Бу шармандали мағлубият эмас"