“Навбаҳор” Наманганда “Локомотив”ни мағлуб этди
Суперлиганинг 2-туридан ўрин олган “Навбаҳор” - “Локомотив” учрашуви бўлиб ўтди. Унда "Навбаҳор" 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
“Навбаҳор” - “Локомотив” 2:0
Голлар: Азим Аҳмедов 64 пенальти, - 1:0. Игорь Голбан 88, - 2:0.
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азимжон Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв (8.Жавлон Иброҳимов, 82), 10.Азизбек Турғунбоев, 15.Обид Жўрабоев, 19. Мирзоҳид Ғофуров, 22.Игорь Голбан, 27.Ислом Рашидхонов (72.Павел Голишев, 90+2), 28.Хуршидбек Мухторов, 70.Аббос Ғуломов, 95.Забиҳилло Ўринбоев (25.Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев, 63).
Захира: 23.Дилшод Ҳамроев, 5.Ғиёсжон Комилов, 18.Сардор Теляков, 21.Комилжон Тожиддинов, 33.Тоҳиржон Шамситдинов, 94.Анваржон Хожимирзаев.
"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 4.Шаҳзод Шайманов (23.Абдул Азиз Юсупов, 86), 5.Славко Дамьянович, 6.Давронбек Умиров (8.Вадим Афонин, 65), 7.Кахи Махарадзе, 9.Кирилл Погребняк (77.Диёржон Туропов, 63), 10.Марат Бикмаев, 11.Темурхўжа Абдухолиқов, 24.Давронбек Ҳошимов, 33.Олег Зотеев, 37.Шерзод Файзиев.
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 19.Авазбек Ўлмасалиев, 22.Камрон Сайдазимов, 25.Жавоҳир Алижонов, 70.Ойбек Қиличев, 80.Фаррухжон Иброҳимов.
Огоҳлантиришлар: Олег Зотеев 18, Кирилл Погребняк 39, Иван Соловьёв 59, Даврон Умиров 59, Марат Бикмаев 71, Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев 78, Давронбек Ҳошимов 85, Темурхўжа Абдухолиқов 89.
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