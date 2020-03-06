“Металлург” ўз майдонида “Қўқон-1912”ни мағлубиятга учратди
Суперлиганинг 2-туридан ўрин олган “Металлург” - “Қўқон-1912” учрашуви бўлиб ўтди. Унда "Металлург" 1-0 ҳисобида ғалабага эришди.
“Металлург” - “Қўқон-1912” 1:0
Гол: Станислав Андреев 21 пенальти, - 1:0.
“Металлург”: 12. Александр Лобанов, 5. Аббосжон Отахонов (15. Зоҳид Абдуллаев, 83), 7. Дониёр Нарзуллаев (14. Аброрбек Тошқўзиев, 64), 8. Саламат Қутибоев, 10. Шаҳзодбек Убайдуллаев, 21. Камолиддин Тожиев, 27. Ихтиёр Тошпўлатов (23. Абдураҳмон Абдулҳақов, 77), 28. Станислав Андреев, 30. Андрей Шипилов, 55. Акбаржон Исматуллаев (с), 88. Евгений Чумак.
Захира: 1. Акмал Турсунбоев, 11. Муродбек Бобожонов, 19. Абдуғани Камолов, 20. Худойшукур Сатторов, 22. Шаҳзодбек Ғофурбеков, 70.Муҳаммад Исаев.
“Қўқон-1912”: 1. Ботирали Эргашев, 3. Бобиржон Акбаров, 7. Шоҳназар Норбеков, 8. Сухроб Нуруллоев (91. Якуба Бамба, 63), 9. Суҳроб Бердиев, 10. Қувондиқ Рўзиев, 11. Отабек Ҳайдаров (19. Ҳамидулло Абдуҳамидов, 72), 15. Ойбек Рустамов, 23. Александр Мерзляков, 33. Иван Йосович, 70. Мурод Холмуҳаммедов (с).
Захира: 21. Музаффар Абдуллаев, 4. Собит Синдаров, 13. Сардорбек Азимов, 14. Авазхон Маматхўжаев, 20. Иқбол Маликжонов, 22. Муҳаммаданас Ҳасанов, 99. Бек Абдуллаев.
Огоҳлантиришлар: Андрей Шипилов 51, Станислав Андреев 71, Бобиржон Акбаров 73.
Четлатиш: Андрей Шипилов 90.
“Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Янгиликлар » Спорт » “Металлург” ўз майдонида “Қўқон-1912”ни мағлубиятга учратди