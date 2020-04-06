23:30 / 16 мая 2020
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Спорт

Беларусь чемпионати. "Энергетик-БГУ" амалдаги чемпионни мағлуб этди

Беларусь чемпионати. "Энергетик-БГУ" амалдаги чемпионни мағлуб этди

Бугун Беларусь чемпионатида 9-тур ўйинлари давом эттирилмоқда. Ҳамюртларимиз Жасур Яхшибоев ҳамда Шаҳбоз Умаров тўп сурадиган “Энергетик-БГУ” клуби амалдаги чемпион “Динамо” Брест жамоасига қарши баҳс олиб борди ва 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.

Яхшибоев одатдагидек майдонда 90 дақиқа фаол ҳаракат қилган бўлса, Умаров 68-дақиқада захирага олинди. Шу тариқа, "талабалар" ҳисобидаги очколар сони 18 тага етди ва турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.

Беларусь чемпионати. 9-тур

"Энергетик-БГУ" - "Динамо" Брест 2:1
Голлар: Бакич (41), Юдчиц (46) - Кисляк (90+4)
"Энергетик-БГУ": Лесько, Свирепа, Бакич (Гирс 67), Яхшибоев, Умаров (Совпель 68), Носко, Сокол, Мавату, Твэ, Юдчиц, Шкурдюк.
"Динамо" Брест: Павлюченко, Юзепчук, Кики, Павловец, Веретило, Кисляк, Биков, Савитский, Кривец (Милевский 62), Гордейчук (Печенин 76), Садовский (Лаптев 63).

Огоҳлантиришлар: Тве 19, Носко 24, Матаву 29 - Юзепчук 76.
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