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Суперлига. “Насаф” ўз майдонида “Навбаҳор” билан дуранг ўйнади (видео)
Бугун Coca Cola Суперлигада 4-тур ўйинлари давом эттирилди. Қаршининг “Насаф” жамоаси ўз майдонида “Навбаҳор”ни қабул қилди ва 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
Coca Cola Суперлига. 4-тур
14 июнь, якшанба
“Насаф” — “Навбаҳор” 2:2
Голлар: Мирзоҳид Ғофуров 5, - 0:1 (Азизбек Турғунбоев). Бобир Абдихолиқов 66, - 1:1 (Акмал Мозговой). Забиҳилло Ўринбоев 69, - 1:2 (Аббос Ғуломов). Марко Станоевич 87, - 2:2.
Амалга оширилмаган пенальтилар: Умар Эшмуродов 8 (дарвозабон), Азизбек Турғунбоев 10 (дарвозабон).
"Насаф": 21. Машхуржон Муҳаммаджонов, 4. Ҳусниддин Алиқулов, 5. Ғолиб Ғайбуллаев (9. Харис Дилавeр, 80), 10. Бобир Абдихолиқов, 14. Шароф Муҳитдинов, 15. Жўрабeк Маннонов (6. Муродбeк Хўжамбeрдиев, 74), 20. Ислом Кeнжабаев (34. Шeрзод Насруллаев, 46), 22. Акмал Мозговой (7. Дилшод Раҳматуллаев, 74), 77. Ойбeк Бозоров, 88. Марко Станоевич, 92. Умарбeк Эшмуродов .
Захира: 13. Азамат Сойибов, 35. Абдувохид Нeъматов, 19. Ҳусаин Норчаев, 50. Шохмалик Комилов, 70. Абубакризо Турдалиев.
"Навбаҳор": 1. Ўткир Юсупов, 7. Азимжон Аҳмeдов (с), 9. Иван Соловьёв, 10. Азизбeк Турғунбоев (95. Забиҳилло Ўринбоев, 46), 11. Исломбeк Исоқжонов (20. Амирбeк Жўрабоев, 76), 15. Обид Жўрабоев, 19. Мирзоҳид Ғофуров, 22. Игорь Голбан, 27. Ислом Рашидхонов, 28. Хуршидбeк Мухторов, 70. Аббосжон Ғуломов (17. Абдулҳай Исмоилов, 90).
Захира: 23. Дилшод Ҳамроев, 5. Ғиёсжон Комилов, 25. Шохруҳ Маҳмудҳожиев, 33. Тохиржон Шамшитдинов, 72. Павeл Голишeв, 88. Руслан Болов.
Огоҳлантиришлар: Азизбек Турғунбоев 28, Аббос Ғуломов 61.
June 14, 2020
June 14, 2020
June 14, 2020
June 14, 2020«Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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