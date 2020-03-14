07:57 / 06.07.2020
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Спорт

«Зенит» меҳмонда «Краснодар»ни енгиб, Россия чемпиони бўлди

«Зенит» меҳмонда «Краснодар»ни енгиб, Россия чемпиони бўлди
Фото: Twitter/zenit_spb
Россия чемпионатида 26-тур ўйинлари давом эттирилди. «Краснодар» меҳмони бўлган амалдаги чемпион «Зенит» 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпионат тугашига 4 тур қолганида муддатидан олдин чемпионликни қўлга киритди. Петербургликларнинг эронлик ҳужумчиси Сардор Озмун ўйинда дублга эришди. «Краснодар» эса мағлубиятдан сўнг иккинчи ўриндаги «Локомотив»га яқинлашиб олиш имконини қўлдан чиқарди.

РПЛ. 26-тур
Краснодар – Зенит 2:4
Голлар: Уткин (29, 50) – Озмун (5, 52), Дзюба (45, пенальти), Сутормин (72).
Краснодар: Сафонов, Мартинович, Петров, Рамирес (Сергеев, 76), Панталеао, Ольссон (Кабелла, 76), Вандерсон, Вильена (Сулейманов, 69), Газинский, Уткин (Фернандеш, 76), Берг (Онугха, 82).
Зенит: Лунёв, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Караваев, Кузяев (Сутормин, 66), Барриос, Оздоев (Жирков, 46), Малком (Ригони, 82), Озмун (Дриусси, 66), Дзюба (Ерохин, 88).
Огоҳлантиришлар: Барриос (22), Кузяев (45), Петров (46), Ольссон (56), Вильена (58), Мартинович (60), Берг (73), Дриусси (78).
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