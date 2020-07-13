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"Пахтакор" сафарда йирик ғалабага эришиб, ОЧЛга йўл оладиган бўлди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 16-туридан ўрин олган "Металлург" - "Пахтакор" учрашуви ўз якунига етди. Унда "шерлар" 3:0 ҳисобидаги ғалабага эришди. Шу тариқа, "Пахтакор" чиройли ғалаба билан ОЧЛ беллашувларига йўл оладиган бўлди.
"Металлург" - "Пахтакор"- 0:3
Гол: Драган Черан 21, - 0:1 (Жавоҳир Сидиқов). Жавоҳир Сидиқов 45+2, - 0:2 (Эрен Дердийок). Асадбек Собиржонов 90+2, - 0:3 (Жавоҳир Сидиқов).
"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббос Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (36.Тўлқин Эргашев, 73), 8.Саламат Қутибоев (15.Зоҳид Абдуллаев, 73), 10.Шаҳзод Убайдуллаев (11.Муродбек Бобожонов, 53), 21.Камолиддин Тожиев, 23.Абдураҳмон Абдулҳақов (14.Аброр Тошқўзиев, 53), 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 43.Даврон Анваров (20.Худойшукур Сатторов, 64), 88.Евгений Чумак.
Захира: 1.Акмал Турсунбоев, 4.Одилбек Абдумажидов, 22.Шаҳзодбек Ғофурбеков, 77.Муҳаммад Исаев.
"Пахтакор": 25. Элдор Суюнов, 3. Ҳожиакбар Алижонов (6. Алишер Салимов, 68), 4.Акром Комилов, 5. Анзур Исмоилов, 10. Драган Черан (8.Асадбек Собиржонов, 46), 15. Егорь Кримец, 17. Достонбек Ҳамдамов (18. Ҳожимат Эркинов, 76), 21. Аброрбек Исмоилов, 27. Сардор Собирхўжаев (7. Садриддин Абдуллаев, 68), 77. Эрен Дердийок, 99. Жавоҳир Сиддиқов.
Захира: 35. Санжар Қувватов, 9. Жалолиддин Машарипов, 11. Игорь Сергеев, 20. Одилжон Ҳамробеков, 34. Фарруҳ Сайфиев.
Огоҳлантиришлар: Абдураҳмон Абдулҳақов 31, Ҳожиакбар Алижонов 40, Аббос Отахонов 45+1. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
"Металлург" - "Пахтакор"- 0:3
Гол: Драган Черан 21, - 0:1 (Жавоҳир Сидиқов). Жавоҳир Сидиқов 45+2, - 0:2 (Эрен Дердийок). Асадбек Собиржонов 90+2, - 0:3 (Жавоҳир Сидиқов).
"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббос Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (36.Тўлқин Эргашев, 73), 8.Саламат Қутибоев (15.Зоҳид Абдуллаев, 73), 10.Шаҳзод Убайдуллаев (11.Муродбек Бобожонов, 53), 21.Камолиддин Тожиев, 23.Абдураҳмон Абдулҳақов (14.Аброр Тошқўзиев, 53), 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 43.Даврон Анваров (20.Худойшукур Сатторов, 64), 88.Евгений Чумак.
Захира: 1.Акмал Турсунбоев, 4.Одилбек Абдумажидов, 22.Шаҳзодбек Ғофурбеков, 77.Муҳаммад Исаев.
"Пахтакор": 25. Элдор Суюнов, 3. Ҳожиакбар Алижонов (6. Алишер Салимов, 68), 4.Акром Комилов, 5. Анзур Исмоилов, 10. Драган Черан (8.Асадбек Собиржонов, 46), 15. Егорь Кримец, 17. Достонбек Ҳамдамов (18. Ҳожимат Эркинов, 76), 21. Аброрбек Исмоилов, 27. Сардор Собирхўжаев (7. Садриддин Абдуллаев, 68), 77. Эрен Дердийок, 99. Жавоҳир Сиддиқов.
Захира: 35. Санжар Қувватов, 9. Жалолиддин Машарипов, 11. Игорь Сергеев, 20. Одилжон Ҳамробеков, 34. Фарруҳ Сайфиев.
Огоҳлантиришлар: Абдураҳмон Абдулҳақов 31, Ҳожиакбар Алижонов 40, Аббос Отахонов 45+1. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
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