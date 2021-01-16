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Суперлига. Наманганда "Навбаҳор" ва "Насаф" ўзаро дуранг ўйнашди
Ўзбекистон Суперлигаси 3-туридан ўрин олган "Навбаҳор" - "Насаф" учрашуви ўз ниҳоясига етди. Унда томонлар 0:0 ҳисобидаги дурангга имзо чекди.
Ўйин давомида томонлар бир неча хавфли вазиятлар уюштирди. Бироқ гоҳ дарвозабонлар яхши ҳаракат қилган бўлса, гоҳ футболчилар ҳужумга сўнгги нуқтани қўйишда хатога йўл қўйди.
Шундай қилиб, меҳмонда 1 очкони қўлга киритган "аждарлар" ҳисобидаги очколари сонини 2 тага етказиб олди. "Лочинлар" эса 4 очко жамғарган.
"Навбаҳор" – "Насаф" - 0:0
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азимжон Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Қувондиқ Рўзиев, 11.Исломбек Исоқжонов, 17.Эҳсони Паншанбе (18.Баҳром Абдураҳимов, 66), 19.Мирзоҳид Ғофуров (28.Никола Ташич, 46), 22.Игорь Голбан, 24.Даврон Ҳошимов, 67.Марко Путинчанин, 88.Славиша Стоянович.
Захира: 35. Раҳимжон Давронов, 5.Хушнудбек Авилов, 8.Сардор Теляков, 25.Шоҳрух Маҳмудхожиев, 70.Аббос Ғуломов.
"Насаф": 1.Умид Эргашев, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 15.Жўрабек Маннонов (6.Мурод Хўжамбердиев, 66), 19.Ҳусайин Норчаев, 22.Акмал Мозговой, 34.Шерзод Насруллаев, 70.Абубакр-Ризо Турдиалиев (20.Суҳроб Нуруллоев, 85), 77.Ойбек Бозоров (14.Шокир Йўлдошев, 73), 88.Марко Станоевич, 92.Умар Эшмуродов.
Захира: 35.Абдувоҳид Неъматов, 13.Азамат Сойибов, 25.Мухриддин Зоиров, 50.Шоҳмалик Комилов.
Огоҳлантиришлар: Исломбек Исоқжонов 27, Ғолиб Ғайбуллаев 27, Жўрабек Маннонов 41. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
Ўйин давомида томонлар бир неча хавфли вазиятлар уюштирди. Бироқ гоҳ дарвозабонлар яхши ҳаракат қилган бўлса, гоҳ футболчилар ҳужумга сўнгги нуқтани қўйишда хатога йўл қўйди.
Шундай қилиб, меҳмонда 1 очкони қўлга киритган "аждарлар" ҳисобидаги очколари сонини 2 тага етказиб олди. "Лочинлар" эса 4 очко жамғарган.
"Навбаҳор" – "Насаф" - 0:0
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азимжон Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Қувондиқ Рўзиев, 11.Исломбек Исоқжонов, 17.Эҳсони Паншанбе (18.Баҳром Абдураҳимов, 66), 19.Мирзоҳид Ғофуров (28.Никола Ташич, 46), 22.Игорь Голбан, 24.Даврон Ҳошимов, 67.Марко Путинчанин, 88.Славиша Стоянович.
Захира: 35. Раҳимжон Давронов, 5.Хушнудбек Авилов, 8.Сардор Теляков, 25.Шоҳрух Маҳмудхожиев, 70.Аббос Ғуломов.
"Насаф": 1.Умид Эргашев, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 15.Жўрабек Маннонов (6.Мурод Хўжамбердиев, 66), 19.Ҳусайин Норчаев, 22.Акмал Мозговой, 34.Шерзод Насруллаев, 70.Абубакр-Ризо Турдиалиев (20.Суҳроб Нуруллоев, 85), 77.Ойбек Бозоров (14.Шокир Йўлдошев, 73), 88.Марко Станоевич, 92.Умар Эшмуродов.
Захира: 35.Абдувоҳид Неъматов, 13.Азамат Сойибов, 25.Мухриддин Зоиров, 50.Шоҳмалик Комилов.
Огоҳлантиришлар: Исломбек Исоқжонов 27, Ғолиб Ғайбуллаев 27, Жўрабек Маннонов 41. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
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