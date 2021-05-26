21:25 / 29.05.2021
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Спорт

Терма жамоадан чақирув олмаган Шаҳбоз Умаров БАТЭ сафида супергол киритди (видео)

Терма жамоадан чақирув олмаган Шаҳбоз Умаров БАТЭ сафида супергол киритди (видео)

Беларусь Олий Лигаси 11-турида БАТЭ ўз майдонида “Славия Мозирь”ни қабул қилиб, 3:0 ҳисобида зафар қучди.
Ўйинни асосий таркибда бошлаган мезбонлар аъзоси Шоҳбоз Умаров 43-дақиқада жарима зарбасини мукаммал тарзда амалга оширди ва чемпионатдаги 5-голини урди. Шунингдек, ўзбекистонлик футболчи ҳисобида 3 та ассист ҳам бор.

Борисовликлар бугунги ғалабадан кейин очколари сонини 26 тага етказиб, пешқадам “Шахтёр”ни қувишда давом этмоқда. Солигорскликлар ҳисобида 33 очко бор.

БАТЭ – "Славия" 3:0 (2:0, 1:0)
"Капский-Арена"
Голлар: 1:0 – 17 Скавиш, 2:0 – 43 Умаров, 3:0 – 58 Скавиш.
БАТЭ – Чичкан, Рибак (Супранович, 46), Филипович, Филипович, Нечаев, Драгун (Сигневич, 68), Карасев (Носко, 46), Яблонский, Умаров (Бессмертний, 65), Скавиш, Милич (Малькевич, 80).
"Славия" – Барановский, Недашковский, Шестиловский, Тимонюк, Руцкий, Нарх, Жук (Жердев, 63), Барсуков (Полоз, 68), Слюсар (Раевский, 46), Мельников (Ндженго Манденг, 77), Теттех (Тлупов, 55).
Огоҳлантиришлар: Карасев (13), Недашковский (21), Жук (24), Руцкий (42), Шестиловский (47), Филипович (53), Носко (81).


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Янгиликлар » Спорт » Терма жамоадан чақирув олмаган Шаҳбоз Умаров БАТЭ сафида супергол киритди (видео)

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