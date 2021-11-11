0
Самбо бўйича жаҳон чемпионати сўнги кунида нечта медаль қўлга киритилди?
Жаҳон чемпионатининг сўнгги куни - учинчи кун баҳслари ҳам ўз ниҳоясига етди. Кун давомида шоҳсупага кўтарилган ғолиб ва совриндорлар рўйхатини эътиборингизга ҳавола қиламиз:
Аёллар:
-80 кг:
1-ўрин: Светлана Цамашенка (Беларусь)
2-ўрин: Халина Ковальска (Украина)
3-ўринлар: Мария Оряшкова (Россия), Ивана Яндрич (Сербия)
+80 кг:
1-ўрин: Ольга Артошина (Россия)
2-ўрин: Анастасия Комович (Украина)
3-ўринлар: Елене Кебадзе (Грузия), Мария Кондрацева (Беларусь)
Эркаклар:
-98 кг:
1-ўрин: Нодиржон Мирхоликов (Ўзбекистон)
2-ўрин: Антон Коновалов (Россия)
3-ўринлар: Ярослав Давидчук (Украина), Жерард Ванлиер (Камерун)
+98 кг:
1-ўрин: Артём Осипенко (Россия)
2-ўрин: Алексей Моисеев (Украина)
3-ўринлар: Илие Натеа (Руминия), Батсури Намсраижав (Мўғулистон)
Жанговар самбо:
-71 кг:
1-ўрин: Руслан Гасанханов (Россия)
2-ўрин: Жигимантас Рамаска (Литва)
3-ўринлар: Истам Қудратов (Ўзбекистон), Абдилла Бабаев (Туркманистон)
-79 кг:
1-ўрин: Владислав Рудниев (Украина)
2-ўрин: Фурқат Рўзиев (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Русдем Пенжиев (Туркманистон), Табрезшо Парпишоев (Тожикистон)
-88 кг:
1-ўрин: Магомед Магомедов (Россия)
2-ўрин: Соҳибжон Ҳасанбоев (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Умар Янковский (Қозоғистон), Петро Давиденко (Украина)
Аёллар:
-80 кг:
1-ўрин: Светлана Цамашенка (Беларусь)
2-ўрин: Халина Ковальска (Украина)
3-ўринлар: Мария Оряшкова (Россия), Ивана Яндрич (Сербия)
+80 кг:
1-ўрин: Ольга Артошина (Россия)
2-ўрин: Анастасия Комович (Украина)
3-ўринлар: Елене Кебадзе (Грузия), Мария Кондрацева (Беларусь)
Эркаклар:
-98 кг:
1-ўрин: Нодиржон Мирхоликов (Ўзбекистон)
2-ўрин: Антон Коновалов (Россия)
3-ўринлар: Ярослав Давидчук (Украина), Жерард Ванлиер (Камерун)
+98 кг:
1-ўрин: Артём Осипенко (Россия)
2-ўрин: Алексей Моисеев (Украина)
3-ўринлар: Илие Натеа (Руминия), Батсури Намсраижав (Мўғулистон)
Жанговар самбо:
-71 кг:
1-ўрин: Руслан Гасанханов (Россия)
2-ўрин: Жигимантас Рамаска (Литва)
3-ўринлар: Истам Қудратов (Ўзбекистон), Абдилла Бабаев (Туркманистон)
-79 кг:
1-ўрин: Владислав Рудниев (Украина)
2-ўрин: Фурқат Рўзиев (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Русдем Пенжиев (Туркманистон), Табрезшо Парпишоев (Тожикистон)
-88 кг:
1-ўрин: Магомед Магомедов (Россия)
2-ўрин: Соҳибжон Ҳасанбоев (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Умар Янковский (Қозоғистон), Петро Давиденко (Украина)
Ўзбекистон самбо ассоциацияси матбуот хизмати“Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мавзуга оид янгиликлар
Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов «Бавария» либоси билан
"Насаф"нинг катта мураббийи Термизда қўлдан чиқарилган ғалаба ва Баҳрайндаги мағлубият ҳақида
МИБ: «Яшил макон» умуммиллий лойиҳасида
Туркиянинг машҳур актрисалари пластик операциядан аввал ва кейин (фото)
Катанецни ўйлантириб қўйган муаммо! Таркибдаги йўқотишлар режаларни ўзгартириб юборди...ми?
«Чанг кўтарилди, кетди, тамомми»? — Гидрометеоролог фавқулодда ҳолат эълон қилинмаганидан таажжубда
Еттинчи нокаутини нишонлаган боксчимиз “панчерлар” жангида рингга чиқади!
Организмда туз кўплигидан дарак берувчи 4 аломат