20:20 / 14.11.2021
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Спорт

Самбо бўйича жаҳон чемпионати сўнги кунида нечта медаль қўлга киритилди?

Самбо бўйича жаҳон чемпионати сўнги кунида нечта медаль қўлга киритилди?
Жаҳон чемпионатининг сўнгги куни - учинчи кун баҳслари ҳам ўз ниҳоясига етди. Кун давомида шоҳсупага кўтарилган ғолиб ва совриндорлар рўйхатини эътиборингизга ҳавола қиламиз:

Аёллар:

-80 кг:
1-ўрин: Светлана Цамашенка (Беларусь)
2-ўрин: Халина Ковальска (Украина)
3-ўринлар: Мария Оряшкова (Россия), Ивана Яндрич (Сербия)

+80 кг:
1-ўрин: Ольга Артошина (Россия)
2-ўрин: Анастасия Комович (Украина)
3-ўринлар: Елене Кебадзе (Грузия), Мария Кондрацева (Беларусь)

Эркаклар:

-98 кг:
1-ўрин: Нодиржон Мирхоликов (Ўзбекистон)
2-ўрин: Антон Коновалов (Россия)
3-ўринлар: Ярослав Давидчук (Украина), Жерард Ванлиер (Камерун)

+98 кг:
1-ўрин: Артём Осипенко (Россия)
2-ўрин: Алексей Моисеев (Украина)
3-ўринлар: Илие Натеа (Руминия), Батсури Намсраижав (Мўғулистон)

Жанговар самбо:

-71 кг:
1-ўрин: Руслан Гасанханов (Россия)
2-ўрин: Жигимантас Рамаска (Литва)
3-ўринлар: Истам Қудратов (Ўзбекистон), Абдилла Бабаев (Туркманистон)

-79 кг:
1-ўрин: Владислав Рудниев (Украина)
2-ўрин: Фурқат Рўзиев (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Русдем Пенжиев (Туркманистон), Табрезшо Парпишоев (Тожикистон)

-88 кг:
1-ўрин: Магомед Магомедов (Россия)
2-ўрин: Соҳибжон Ҳасанбоев (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Умар Янковский (Қозоғистон), Петро Давиденко (Украина)

Ўзбекистон самбо ассоциацияси матбуот хизмати


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Янгиликлар » Спорт » Самбо бўйича жаҳон чемпионати сўнги кунида нечта медаль қўлга киритилди?

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