Skype расман ёпилди: фойдаланувчилар Teams’га ўтказилади
Microsoft корпорацияси Skype мессенжери фаолиятини тўхтатди, деб хабар берди Kursiv Media. Бу қарор Skype’нинг бепул ва обуна асосидаги фойдаланувчиларига тааллуқли бўлиб, фақат Skype for Business корпоратив платформаси ишлашда давом этади.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Microsoft фойдаланувчиларга Microsoft Teams дастурини таклиф қилмоқда, у Skype’нинг асосий функциялари — чатлар, овозли ва видеоқўнғироқларни ўз ичига олади. Фойдаланувчилар мавжуд Skype аккаунти орқали Teams’га рўйхатдан ўтишлари мумкин, бу ҳолда контактлар ва хабарлар автоматик равишда кўчирилади. Фойдаланувчиларга бу ҳақда дастурнинг ўзида хабар берилади.
Microsoft фойдаланувчиларга Microsoft Teams дастурини таклиф қилмоқда, у Skype’нинг асосий функциялари — чатлар, овозли ва видеоқўнғироқларни ўз ичига олади. Фойдаланувчилар мавжуд Skype аккаунти орқали Teams’га рўйхатдан ўтишлари мумкин, бу ҳолда контактлар ва хабарлар автоматик равишда кўчирилади. Фойдаланувчиларга бу ҳақда дастурнинг ўзида хабар берилади.
…