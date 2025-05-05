Skype расман ёпилди: фойдаланувчилар Teams’га ўтказилади

·344·Техно
Skype расман ёпилди: фойдаланувчилар Teams’га ўтказилади
Microsoft корпорацияси Skype мессенжери фаолиятини тўхтатди, деб хабар берди Kursiv Media. Бу қарор Skype’нинг бепул ва обуна асосидаги фойдаланувчиларига тааллуқли бўлиб, фақат Skype for Business корпоратив платформаси ишлашда давом этади.

Microsoft фойдаланувчиларга Microsoft Teams дастурини таклиф қилмоқда, у Skype’нинг асосий функциялари — чатлар, овозли ва видеоқўнғироқларни ўз ичига олади. Фойдаланувчилар мавжуд Skype аккаунти орқали Teams’га рўйхатдан ўтишлари мумкин, бу ҳолда контактлар ва хабарлар автоматик равишда кўчирилади. Фойдаланувчиларга бу ҳақда дастурнинг ўзида хабар берилади.
SkypeMicrosoftTeamsМессенжерФаолиятКорпоратив Платформа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияHuawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияБугун, 21:51Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиБугун, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиXiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиБугун, 19:51Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиAcer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиБугун, 17:56Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиИккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиБугун, 16:57Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиAcer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди