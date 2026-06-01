Microsoft хизматларида глобал узилиш: Оффисе ва Теаms ишламай қолди

·118·Техно
Microsoft хизматларида глобал узилиш: Оффисе ва Теаms ишламай қолди

2026-йил 1-июн, душанба куни бутун дунё бўйлаб фойдаланувчилар Microsoft булутли хизматлари фаолиятида жиддий узилишларга дуч келишди. Муаммолар асосан Microsoft 365 пакетининг веб-версияларига, хусусан, Microsoft Теаms ва Оффисе фор те веб иловаларига таъсир кўрсатди. Натижада корпоратив муҳитда файлларни очиш ва ўзаро хабар алмашиш имконияти вақтинча йўқолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Microsoft 365 Статус расмий саҳифаси компания фойдаланувчиларнинг Оффисе фор те веб ва Microsoft Теаms платформаларида файлларни оча олмаётгани ҳақидаги хабарларни ўрганаётганини тасдиқлади. Кўп ўтмай, дастурчилар томонидан вазиятга аниқлик киритилди: сервис телеметрияси таҳлили барча Оффисе веб-иловаларида хатолик кўрсаткичлари кескин ошганини кўрсатди.

Бир неча соат давомида носозликнинг аниқ сабаби ва муаммонинг географик кўлами очиқланмади. Бироқ Microsoft мутахассислари муаммони бартараф этиш устида тезкор иш олиб бордилар. Microsoft 365 Статус янгиланган хабарида барча техник носозликлар тўлиқ бартараф этилганини расман эълон қилди.

Ҳозирги вақтда Эхсел, ШареПоинт веб-иловалари ҳамда Теаms мессенжерига кириш имконияти барча фойдаланувчилар учун тўлиқ тикланган. Компания фойдаланувчиларга келтирилган ноқулайликлар учун узр сўради ва тизим барқарор ишлашини назорат қилиб бормоқда.

MicrosoftMicrosoft 365Microsoft ТеаmsОффисеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин