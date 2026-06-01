А Шортфалл оф Гравитас кемасига Falcon 9 муваффақиятли қўнди

·31·Техно
А Шортфалл оф Гравитас кемасига Falcon 9 муваффақиятли қўнди

ЖеррйPiкеПҳото саҳифаси муаллифи дондан олинган юқори сифатли видеоларни эълон қилди. Унда Falcon 9 ракетасининг биринчи поғонаси А Шортфалл оф Гравитас учувчисиз кемаси палубасига муваффақиятли қўнганидан сўнг тасвирланган. Видеолар юқори аниқликда ва сониясига 60 кадр частотада юкланган бўлиб, кеманинг Атлантика океани орқали Флорида штатидаги Канавирал портига тортиб кетилаётганини кўриш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Falcon 9 (Б1085) биринчи поғонаси Starlink 10-53 миссияси доирасида ўзининг 16-парвозини амалга оширди. Ракета 29-май куни Канавирал бурнидаги СЛК-40 майдончасидан старт олиб, орбитага 29 та Starlink в2 Mini сунъий йўлдошини олиб чиқди. Стартдан тахминан 8,5 дақиқа ўтгач, поғона Атлантика океанидаги платформага муваффақиятли қўнди.

Ҳозирги вақтга келиб, А Шортфалл оф Гравитас (АСОГ) учувчисиз денгиз платформаси Falcon 9 ракеталарининг 150 дан ортиқ муваффақиятли қўнишини қабул қилди. SpaceX компанияси Starlink сунъий йўлдошларини учиришда кўп марта ишлатиладиган технологиялардан фаол фойдаланишда давом этмоқда. Портга қайтгач, бустер навбатдаги парвозга тайёрлаш учун юборилади.

Аввалроқ SpaceX янги рекорд ўрнатгани ҳақида хабар берилган эди: 31-май куни Ванденберг космодромидан Starlink сунъий йўлдошларининг жорий йилдаги 50-учирилиши амалга оширилди. Компания ҳозирда сунъий йўлдош миссияларини ўртача ҳар уч кунда бир марта амалга оширмоқда.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин