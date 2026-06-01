MTS сунъий интеллект ёрдамида 10 миллиондан ортиқ хавфли ўтишларни тўсиб қўйди
MTS компаниясининг “Безипасний интернет” сервиси янги сунъий интеллект (AI) моделларини жорий этиш натижасида хавфли сайтлар ва катталар учун мўжалланган контентни фильтрлаш сифатини уч бараварга оширди. Бу ҳақда оператор матбуот хизмати хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизимнинг янгиланган функционаллиги нафақат УРЛ-манзилни, балки саҳифанинг тўлиқ контекстини, жумладан, сарлавҳалар, тавсифлар ва асосий мазмунни таҳлил қилиш имконини беради. Бу эса “18+” тоифасидаги сайтлар, агрессив рекламалар, фишинг саҳифалари ва зарарли дастурларга эга ресурслардан ишончли ҳимояни таъминлайди.
2024-йилнинг биринчи чораги давомида тизим исталмаган ресурсларга ўтиш бўйича 10 миллиондан ортиқ уринишни муваффақиятли блоклади. Янги AI моделлари 2 миллиондан ортиқ сайтни ўз ичига олган базани доимий равишда янгилаб боради.
“Безипасний интернет” ечими эндиликда MTS Жуниор тарифига интеграция қилинган бўуб, абонентлар учун бепул тақдим этилмоқда. Ҳимоя тармоқ даражасида фаоллашади, бу эса ота-оналардан боланинг қурилмасига қўшимча иловалар ўрнатишни ёки фильтрларни қўлда созлашни талаб қилмайди.
…