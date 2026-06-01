ВTB болалар ва ўсмирлар учун махсус онлайн-банкни ишга туширади

·43·Техно
ВTB болалар ва ўсмирлар учун махсус онлайн-банкни ишга туширади

Жорий йилнинг кузида ВTB банки 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар учун мўлжалланган ихтисослаштирилган онлайн-банк хизматини йўлга қўяди. Бу ҳақда банк бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари Олга Скоробогатова Петербург халқаро иқтисодий форуми арафасида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги платформа орқали 6–14 ёшли мижозлар телефон рақами ёрдамида пул ўтказмаларини амалга ошириш, QR-код орқали тўлов қилиш ҳамда жамғарма ва хавфсизлик бўйича маслаҳатлар берувчи "ақлли" тасмадан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, иловага ўргатувчи махсус чат-бот ҳам интеграция қилинади.

Хизматга уланиш учун ота-оналар фарзандининг мобил рақамини кўрсатган ҳолда ВTB картаси ёки тўлов стикерига буюртма беришлари лозим. Харажатларни назорат қилиш ва лимитлар ўрнатиш функциялари банкнинг асосий иловасида ота-оналар учун очиқ бўлади.

Бундан ташқари, 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган ўсмирлар учун "иккинчи қўл" сервиси тайёрланмоқда. Ушбу функция ота-оналарга фарзандлари томонидан белгиланган лимитдан юқори миқдорда амалга оширилаётган операцияларни масофадан туриб тасдиқлаш имконини беради.

ВTBОнлайн-банкФинтехБолаларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин