ВTB болалар ва ўсмирлар учун махсус онлайн-банкни ишга туширади
Жорий йилнинг кузида ВTB банки 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар учун мўлжалланган ихтисослаштирилган онлайн-банк хизматини йўлга қўяди. Бу ҳақда банк бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари Олга Скоробогатова Петербург халқаро иқтисодий форуми арафасида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги платформа орқали 6–14 ёшли мижозлар телефон рақами ёрдамида пул ўтказмаларини амалга ошириш, QR-код орқали тўлов қилиш ҳамда жамғарма ва хавфсизлик бўйича маслаҳатлар берувчи "ақлли" тасмадан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, иловага ўргатувчи махсус чат-бот ҳам интеграция қилинади.
Хизматга уланиш учун ота-оналар фарзандининг мобил рақамини кўрсатган ҳолда ВTB картаси ёки тўлов стикерига буюртма беришлари лозим. Харажатларни назорат қилиш ва лимитлар ўрнатиш функциялари банкнинг асосий иловасида ота-оналар учун очиқ бўлади.
Бундан ташқари, 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган ўсмирлар учун "иккинчи қўл" сервиси тайёрланмоқда. Ушбу функция ота-оналарга фарзандлари томонидан белгиланган лимитдан юқори миқдорда амалга оширилаётган операцияларни масофадан туриб тасдиқлаш имконини беради.
…