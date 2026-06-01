Батарея технологияларида инқилоб: ЭлектролйтеГПТ сониялар ичида янги формулалар яратади
Чикаго университети қошидаги Притскер молекуляр муҳандислик мактаби тадқиқотчилари ЭлектролйтеГПТ деб номланган янги сунъий интеллект моделини ишлаб чиқдилар. Ушбу технология аккумуляторлар учун шунчаки алоҳида кимёвий компонентларни танлаб қолмай, балки тайёр электролит формулаларини яратишга қодир. Электролитлар замонавий батареяларнинг асосий элементларидан бири бўлиб, уларнинг таркиби қувват сиғими, зарядлаш тезлиги ва хавфсизликка бевосита таъсир қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги электролитларни ишлаб чиқиш материалшуносликдаги энг мураккаб вазифалардан бири ҳисобланади, чунки потенциал молекулалар сони 10⁷⁰ дан ортиқни ташкил этади. ЭлектролйтеГПТ модели мавжуд ечимлардан фарқли ўлароқ, компонентларнинг концентрацияси ва аралаштириш нисбатларини ўз ичига олган тайёр рецептларни таклиф қилади. Бу жараён анъанавий лаборатория тадқиқотларига қараганда бир неча баробар тезроқ амалга оширилади.
Proфессор Чибуезе Аманчукву бошчилигидаги гуруҳ нейротармоқ тавсияларини лаборатория шароитида синовдан ўтказди. Натижалар шуни кўрсатдики, сунъий интеллект томонидан таклиф этилган баъзи таркиблар ўз хусусиятларига кўра энг илғор литий-металл аккумуляторларидаги ечимлар билан рақобатлаша олади. Бу эса сунъий интеллектнинг материаллар дизайни бўйича тажрибали мутахассислар даражасида ишлай олишини исботламоқда.
Тизимни ўқитиш жараёнида олимлар махсус маълумотлар базасини шакллантиришди. Дастлабки босқичда модел фармацевтика маълумотларига таяниб, тиббиётга оид молекулаларни таклиф қилган эди. Бироқ фақат электролитларга тегишли бирикмалар билан қайта ўқитилгандан сўнг, ЭлектролйтеГПТ кимёвий жиҳатдан барқарор ва батареялар учун фойдали бўлган таркибларни ярата бошлади.
Ҳозирда сунъий интеллектнинг барча таклифлари лаборатория текширувидан ўтказилмоқда. Шунга қарамай, ЭлектролйтеГПТ материалларнинг янги вариантларини инсондан анча тезроқ таҳлил қилмоқда. Бу технология келажакда электромобиллар, гаджетлар ва энергия сақлаш тизимлари учун янада самарали аккумуляторлар яратишни сезиларли даражада тезлаштириши кутилмоқда.
…