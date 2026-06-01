Батарея технологияларида инқилоб: ЭлектролйтеГПТ сониялар ичида янги формулалар яратади

·56·Техно
Батарея технологияларида инқилоб: ЭлектролйтеГПТ сониялар ичида янги формулалар яратади

Чикаго университети қошидаги Притскер молекуляр муҳандислик мактаби тадқиқотчилари ЭлектролйтеГПТ деб номланган янги сунъий интеллект моделини ишлаб чиқдилар. Ушбу технология аккумуляторлар учун шунчаки алоҳида кимёвий компонентларни танлаб қолмай, балки тайёр электролит формулаларини яратишга қодир. Электролитлар замонавий батареяларнинг асосий элементларидан бири бўлиб, уларнинг таркиби қувват сиғими, зарядлаш тезлиги ва хавфсизликка бевосита таъсир қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги электролитларни ишлаб чиқиш материалшуносликдаги энг мураккаб вазифалардан бири ҳисобланади, чунки потенциал молекулалар сони 10⁷⁰ дан ортиқни ташкил этади. ЭлектролйтеГПТ модели мавжуд ечимлардан фарқли ўлароқ, компонентларнинг концентрацияси ва аралаштириш нисбатларини ўз ичига олган тайёр рецептларни таклиф қилади. Бу жараён анъанавий лаборатория тадқиқотларига қараганда бир неча баробар тезроқ амалга оширилади.

Proфессор Чибуезе Аманчукву бошчилигидаги гуруҳ нейротармоқ тавсияларини лаборатория шароитида синовдан ўтказди. Натижалар шуни кўрсатдики, сунъий интеллект томонидан таклиф этилган баъзи таркиблар ўз хусусиятларига кўра энг илғор литий-металл аккумуляторларидаги ечимлар билан рақобатлаша олади. Бу эса сунъий интеллектнинг материаллар дизайни бўйича тажрибали мутахассислар даражасида ишлай олишини исботламоқда.

Тизимни ўқитиш жараёнида олимлар махсус маълумотлар базасини шакллантиришди. Дастлабки босқичда модел фармацевтика маълумотларига таяниб, тиббиётга оид молекулаларни таклиф қилган эди. Бироқ фақат электролитларга тегишли бирикмалар билан қайта ўқитилгандан сўнг, ЭлектролйтеГПТ кимёвий жиҳатдан барқарор ва батареялар учун фойдали бўлган таркибларни ярата бошлади.

Ҳозирда сунъий интеллектнинг барча таклифлари лаборатория текширувидан ўтказилмоқда. Шунга қарамай, ЭлектролйтеГПТ материалларнинг янги вариантларини инсондан анча тезроқ таҳлил қилмоқда. Бу технология келажакда электромобиллар, гаджетлар ва энергия сақлаш тизимлари учун янада самарали аккумуляторлар яратишни сезиларли даражада тезлаштириши кутилмоқда.

ЭлектролйтеГПТСунъий IntelлектАккумуляторТехнологияЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин