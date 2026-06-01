Те Малл: Онлайн харидлар учун универсал платформа ишга туширилди

·47·Техно
Те Малл: Онлайн харидлар учун универсал платформа ишга туширилди

АҚШда ёш авлод вакиллари анъанавий савдо марказларига қайтаётган бир пайтда, “Те Малл” стартапи ушбу концепцияни рақамли оламга кўчирди. Янги илова фойдаланувчиларга ўзларининг севимли брендларидан иборат шахсий виртуал савдо марказини яратиш ва барча чегирмаларни бир жойда кузатиб бориш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лойиҳа асосчиларидан бири Элли Конскернинг сўзларига кўра, ғоя онлайн харидларнинг ҳаддан ташқари тарқоқлигидан келиб чиққан. Истеъмолчилар бир вақтнинг ўзида ўнлаб браузер ойналарини очишга, турли янгиликлар бюллетенларига обуна бўлишга ва брендлар янгиликларини реал вақт режимида кузатишга мажбур бўлишмоқда, бу эса харид жараёнини мураккаблаштиради.

Те Малл асосчилари Шрея Ҳальдер ва Элли Конскер ушбу платформани мусиқа оламидаги Spotify ёки китобхонлар учун мўлжалланган Гоодреадс каби ягона маълиумотлар базасига айлантиришни мақсад қилган. Ҳозирда илова базасида 10 000 дан ортиқ брендлар мавжуд бўлиб, фойдаланувчилар ўзларига ёққан бренднинг Instagram ёки TikTok саҳифасини улаш орқали янги дўконларни тизимга қўшишлари мумкин.

Техник жиҳатдан платформа брендлар билан бевосита API орқали боғланмайди. Бунинг ўрнига, махсус технология чакана савдо сайтларини сканерлаб (скрапинг), маҳсулотлар каталоги ва нархлар ҳақидаги маълиумотларни янгилаб туради. Тизим LLM (катта тил моделлари) ёрдамида барча маълиумотларни саралайди ва фойдаланувчиларга янги коллекциялар ёки чегирмалар ҳақида пуш-билдиришномалар юборади.

Те МаллОнлайн ХаридСтартапТехнологияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин