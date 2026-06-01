Те Малл: Онлайн харидлар учун универсал платформа ишга туширилди
АҚШда ёш авлод вакиллари анъанавий савдо марказларига қайтаётган бир пайтда, “Те Малл” стартапи ушбу концепцияни рақамли оламга кўчирди. Янги илова фойдаланувчиларга ўзларининг севимли брендларидан иборат шахсий виртуал савдо марказини яратиш ва барча чегирмаларни бир жойда кузатиб бориш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лойиҳа асосчиларидан бири Элли Конскернинг сўзларига кўра, ғоя онлайн харидларнинг ҳаддан ташқари тарқоқлигидан келиб чиққан. Истеъмолчилар бир вақтнинг ўзида ўнлаб браузер ойналарини очишга, турли янгиликлар бюллетенларига обуна бўлишга ва брендлар янгиликларини реал вақт режимида кузатишга мажбур бўлишмоқда, бу эса харид жараёнини мураккаблаштиради.
Те Малл асосчилари Шрея Ҳальдер ва Элли Конскер ушбу платформани мусиқа оламидаги Spotify ёки китобхонлар учун мўлжалланган Гоодреадс каби ягона маълиумотлар базасига айлантиришни мақсад қилган. Ҳозирда илова базасида 10 000 дан ортиқ брендлар мавжуд бўлиб, фойдаланувчилар ўзларига ёққан бренднинг Instagram ёки TikTok саҳифасини улаш орқали янги дўконларни тизимга қўшишлари мумкин.
Техник жиҳатдан платформа брендлар билан бевосита API орқали боғланмайди. Бунинг ўрнига, махсус технология чакана савдо сайтларини сканерлаб (скрапинг), маҳсулотлар каталоги ва нархлар ҳақидаги маълиумотларни янгилаб туради. Тизим LLM (катта тил моделлари) ёрдамида барча маълиумотларни саралайди ва фойдаланувчиларга янги коллекциялар ёки чегирмалар ҳақида пуш-билдиришномалар юборади.
…