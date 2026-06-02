Аиго Старлигҳт EV Қуиет Платинум: 1000 В гача қувватли шовқинсиз блоклар

·36·Техно
Аиго Старлигҳт EV Қуиет Платинум: 1000 В гача қувватли шовқинсиз блоклар

Аиго компанияси тўлиқ модулли конструкцияга эга бўлган Старlight EV Қуиет Платинум қувватлантириш блоклари сериясини тақдим этди. Янги линия 850 В ва 1000 В қувватга эга моделларни ўз ичига олади. Хитой бозорида ушбу қурилмаларнинг бошланғич нархи 569 юан ёки тахминан 85 долларни ташкил этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қувватлантириш блокларининг асосий ўзига хослиги уларнинг жуда паст шовқин даражасида ишлашидир. Қурилмалар ППЛП Дуал С-Левел Силент Оператион стандарти бўйича сертификатланган бўлиб, ҳатто юқори юклама остида ҳам шовқин даражаси 25 дБА атрофида сақланиб қолади. Совутиш тизими учун гидродинамик подшипникли 135 мм ли вентилятор масъулдир.

Техник жиҳатдан блоклар АТХ 3.1 стандартига жавоб беради ва ПСИе 5.1 интерфейсини қўллаб-қувватлайди. Замонавий видеокарталар учун 600 В гача қувват етказиб бера оладиган 16-пинли махсус улагич ҳам мавжуд. Корпусдаги антивибрация элементлари резонансни камайтиришга хизмат қилади.

Конструкцияда юқори сифатли япон конденсаторлари, термоёстиқчали мис радиатор ва тўлиқ қалайланган кабеллардан фойдаланилган. Бу эса қурилманинг узоқ муддатли ва барқарор ишлашини таъминлайди. Аиго Старlight EV Қуиет Платинум серияси ҳам самарадорлик, ҳам жимликни қадрловчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган.

АигоСтарлигҳт EVҚувватлантириш БлокиТехнологияАТХ 3.1
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин