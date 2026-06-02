Аиго Старлигҳт EV Қуиет Платинум: 1000 В гача қувватли шовқинсиз блоклар
Аиго компанияси тўлиқ модулли конструкцияга эга бўлган Старlight EV Қуиет Платинум қувватлантириш блоклари сериясини тақдим этди. Янги линия 850 В ва 1000 В қувватга эга моделларни ўз ичига олади. Хитой бозорида ушбу қурилмаларнинг бошланғич нархи 569 юан ёки тахминан 85 долларни ташкил этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қувватлантириш блокларининг асосий ўзига хослиги уларнинг жуда паст шовқин даражасида ишлашидир. Қурилмалар ППЛП Дуал С-Левел Силент Оператион стандарти бўйича сертификатланган бўлиб, ҳатто юқори юклама остида ҳам шовқин даражаси 25 дБА атрофида сақланиб қолади. Совутиш тизими учун гидродинамик подшипникли 135 мм ли вентилятор масъулдир.
Техник жиҳатдан блоклар АТХ 3.1 стандартига жавоб беради ва ПСИе 5.1 интерфейсини қўллаб-қувватлайди. Замонавий видеокарталар учун 600 В гача қувват етказиб бера оладиган 16-пинли махсус улагич ҳам мавжуд. Корпусдаги антивибрация элементлари резонансни камайтиришга хизмат қилади.
Конструкцияда юқори сифатли япон конденсаторлари, термоёстиқчали мис радиатор ва тўлиқ қалайланган кабеллардан фойдаланилган. Бу эса қурилманинг узоқ муддатли ва барқарор ишлашини таъминлайди. Аиго Старlight EV Қуиет Платинум серияси ҳам самарадорлик, ҳам жимликни қадрловчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган.
…