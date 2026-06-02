Yandex Карталар хизматида “Айниқса яхши жойлар” мукофоти жорий этилди

·70·Техно
Yandex Карталар хизматида “Айниқса яхши жойлар” мукофоти жорий этилди

Yandex жамоаси ўз фойдаланувчилари учун янги лойиҳа — хизмат кўрсатиш сифати барқарор юқори бўлган ташкилотлар учун махсус мукофот ишга туширилганини эълон қилди. Эндиликда Yandex Карталар платформасида энг нуфузли бизнес субъектлари алоҳида эътироф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

“Айниқса яхши жой” (Особенно Хорошее место) мақоми фойдаланувчиларнинг юқори баҳолари туфайли кетма-кет беш йил ва ундан ортиқ вақт давомида “Яхши жой” унвонини сақлаб келаётган компанияларга берилади. Бу мукофот бизнеснинг узоқ муддатли ишончлилиги ва мижозларга содиқлигини англатади.

Статистикага кўра, 2024-йилда ушбу юксак мукофотга 8600 та ташкилот лойиқ кўрилди. Бу кўрсаткич базавий “Яхши жой” мақомига эга бўлган барча корхоналарнинг атиги 4 фоизини ташкил этади, бу эса танловнинг нақадар қатъий эканлигидан далолат беради.

Ўз мақомини тасдиқлаш учун бизнес эгалари муассаса ичига жойлаштириладиган махсус ҳайкалча ҳамда рақамли белгига эга бўладилар. Рақамли белгини шахсий кабинет орқали юклаб олиб, Yandex Карталар хизматидаги карточкада ёки ижтимоий тармоқларда фойдаланиш мумкин.

YandexYandex КарталарТехнологияБизнесМукофот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин