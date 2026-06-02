Yandex Карталар хизматида “Айниқса яхши жойлар” мукофоти жорий этилди
Yandex жамоаси ўз фойдаланувчилари учун янги лойиҳа — хизмат кўрсатиш сифати барқарор юқори бўлган ташкилотлар учун махсус мукофот ишга туширилганини эълон қилди. Эндиликда Yandex Карталар платформасида энг нуфузли бизнес субъектлари алоҳида эътироф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
“Айниқса яхши жой” (Особенно Хорошее место) мақоми фойдаланувчиларнинг юқори баҳолари туфайли кетма-кет беш йил ва ундан ортиқ вақт давомида “Яхши жой” унвонини сақлаб келаётган компанияларга берилади. Бу мукофот бизнеснинг узоқ муддатли ишончлилиги ва мижозларга содиқлигини англатади.
Статистикага кўра, 2024-йилда ушбу юксак мукофотга 8600 та ташкилот лойиқ кўрилди. Бу кўрсаткич базавий “Яхши жой” мақомига эга бўлган барча корхоналарнинг атиги 4 фоизини ташкил этади, бу эса танловнинг нақадар қатъий эканлигидан далолат беради.
Ўз мақомини тасдиқлаш учун бизнес эгалари муассаса ичига жойлаштириладиган махсус ҳайкалча ҳамда рақамли белгига эга бўладилар. Рақамли белгини шахсий кабинет орқали юклаб олиб, Yandex Карталар хизматидаги карточкада ёки ижтимоий тармоқларда фойдаланиш мумкин.
…