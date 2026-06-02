AMD АМ5 платформасини 2029-йилгача қўллаб-қувватлашини эълон қилди
Компутех 2026 кўргазмасида AMD компанияси 3D В-Каче технологиясига эга иккита янги ўйин процессорини тақдим этди. Улардан бири бутунлай янги Ryzen 7 7700X3D модели бўлса, иккинчиси афсонавий Ryzen 7 5800X3D моделининг юбилей нашридир. Компания, шунингдек, АМ5 платформаси учун янги чиплар камида 2029-йилгача чиқарилишини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ryzen 7 5800X3D 10т Анниверсарй Эдитион модели 8 та Зен 3 ядросига эга бўлиб, 16 та оқимда ишлайди. Кеш хотирасининг умумий ҳажми 100 МБ, максимал частотаси эса 4,5 ГГс ни ташкил этади. Ушбу процессор қиммат DDR5 хотира ва янги она платаларга ўтишни истамайдиган эски тизим эгалари учун мўлжалланган. Нашрнинг нархи 350 доллар этиб белгиланган ва сотувлар 2026-йил 25-июндан бошланади.
Ҳақиқий янгилик бўлган Ryzen 7 7700X3D эса Зен 4 архитектурасига асосланган. У ҳам 8 та ядро, 104 МБ умумий кеш ва 4,5 ГГс частотага эга. Мазкур чип машҳур Ryzen 7 7800X3D моделининг бироз секинроқ, аммо ҳамёнбоп версияси ҳисобланади. AMD ушбу процессорни 330 долларга баҳолади ва у 16-июльдан бозорга чиқади.
Компаниянинг АМ5 сокетини 2029-йилгача долзарб сақлаш ҳақидаги қарори фойдаланувчилар учун узоқ муддатли янгиланиш имкониятини кафолатлайди. Бу NVIDIA ва Intel билан рақобатда AMD учун муҳим стратегик устунлик бўлиши кутилмоқда.
…