AMD АМ5 платформасини 2029-йилгача қўллаб-қувватлашини эълон қилди

·62·Техно
AMD АМ5 платформасини 2029-йилгача қўллаб-қувватлашини эълон қилди

Компутех 2026 кўргазмасида AMD компанияси 3D В-Каче технологиясига эга иккита янги ўйин процессорини тақдим этди. Улардан бири бутунлай янги Ryzen 7 7700X3D модели бўлса, иккинчиси афсонавий Ryzen 7 5800X3D моделининг юбилей нашридир. Компания, шунингдек, АМ5 платформаси учун янги чиплар камида 2029-йилгача чиқарилишини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ryzen 7 5800X3D 10т Анниверсарй Эдитион модели 8 та Зен 3 ядросига эга бўлиб, 16 та оқимда ишлайди. Кеш хотирасининг умумий ҳажми 100 МБ, максимал частотаси эса 4,5 ГГс ни ташкил этади. Ушбу процессор қиммат DDR5 хотира ва янги она платаларга ўтишни истамайдиган эски тизим эгалари учун мўлжалланган. Нашрнинг нархи 350 доллар этиб белгиланган ва сотувлар 2026-йил 25-июндан бошланади.

Ҳақиқий янгилик бўлган Ryzen 7 7700X3D эса Зен 4 архитектурасига асосланган. У ҳам 8 та ядро, 104 МБ умумий кеш ва 4,5 ГГс частотага эга. Мазкур чип машҳур Ryzen 7 7800X3D моделининг бироз секинроқ, аммо ҳамёнбоп версияси ҳисобланади. AMD ушбу процессорни 330 долларга баҳолади ва у 16-июльдан бозорга чиқади.

Компаниянинг АМ5 сокетини 2029-йилгача долзарб сақлаш ҳақидаги қарори фойдаланувчилар учун узоқ муддатли янгиланиш имкониятини кафолатлайди. Бу NVIDIA ва Intel билан рақобатда AMD учун муҳим стратегик устунлик бўлиши кутилмоқда.

AMDRyzenАМ5ProтсессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин