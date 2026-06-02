NASA раҳбари ўзга сайёраликлар ва ҳалокатга учраган кемалар ҳақида баёнот берди

·205·Техно
NASA раҳбари ўзга сайёраликлар ва ҳалокатга учраган кемалар ҳақида баёнот берди

NASA раҳбари Жаред Исаакман Америка космик агентлиги ихтиёрида ҳалокатга учраган ўзга сайёраликлар кемалари ёки уларнинг жасадлари ҳақида ҳеч қандай ҳужжатлаштирилган маълумотлар йўқлигини маълум қилди. У Вашингтонда бўлиб ўтган КНБК CEO Коунсил Суммит форумида инсониятнинг ўзга сайёралик цивилизациялар билан эҳтимолий алоқалари ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, ушбу мавзуга нуқта қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Исаакманнинг сўзларига кўра, NASA АҚШ ҳукумати томонидан яширилаётган НУЖ (номаълум учувчи жисм) ҳалокатлари ҳақидаги машҳур назарияларни тасдиқловчи далилларга эга эмас. Шу билан бирга, у табиатини ҳозирча аниқлаш имкони бўлмаган обектлар — номаълум ҳаво ҳодисалари (UAP) ҳақида материаллар мавжудлигини таъкидлади.

АҚШ Президенти Доналд Трумп бутун ҳукумат бўйлаб ушбу ташаббусни илгари сурмоқда. У барча тегишли файлларни тўплашни ва одамлар ўзлари хулоса чиқаришлари учун уларни очиқлашни буюрган. Исаакман бу ташаббусни ажойиб деб ҳисоблашини, бироқ шахсан ўзида ўзга сайёраликлар танаси ҳақида маълумот йўқлигини қайд этди.

НУЖ ва ўзга сайёраликлар ҳаёти мавзуси феврал ойида Доналд Трумпнинг баёнотидан сўнг яна диққат марказига тушди. Ўшанда у ҳукуматнинг ушбу мавзуга оид махфий ҳужжатларини эълон қилишни бошлашга вада берган эди. Бунинг учун Мудофаа вазири Пете Ҳегсет ва тегишли идораларга топшириқлар берилган.

Архивларнинг очилиши жамоатчиликка ўн йиллар давомида турли назарияларга сабаб бўлган махфий маълумотлар билан танишиш имконини бериши кутилмоқда. Ҳозирча NASA фақат қайд этилган номаълум ҳодисалар ҳақидаги файлларни очиқ фойдаланишга тақдим этиш билан чекланмоқда.

NASAЖаред ИсаакманДоналд ТрумпНУЖКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин