NASA раҳбари ўзга сайёраликлар ва ҳалокатга учраган кемалар ҳақида баёнот берди
NASA раҳбари Жаред Исаакман Америка космик агентлиги ихтиёрида ҳалокатга учраган ўзга сайёраликлар кемалари ёки уларнинг жасадлари ҳақида ҳеч қандай ҳужжатлаштирилган маълумотлар йўқлигини маълум қилди. У Вашингтонда бўлиб ўтган КНБК CEO Коунсил Суммит форумида инсониятнинг ўзга сайёралик цивилизациялар билан эҳтимолий алоқалари ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, ушбу мавзуга нуқта қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Исаакманнинг сўзларига кўра, NASA АҚШ ҳукумати томонидан яширилаётган НУЖ (номаълум учувчи жисм) ҳалокатлари ҳақидаги машҳур назарияларни тасдиқловчи далилларга эга эмас. Шу билан бирга, у табиатини ҳозирча аниқлаш имкони бўлмаган обектлар — номаълум ҳаво ҳодисалари (UAP) ҳақида материаллар мавжудлигини таъкидлади.
АҚШ Президенти Доналд Трумп бутун ҳукумат бўйлаб ушбу ташаббусни илгари сурмоқда. У барча тегишли файлларни тўплашни ва одамлар ўзлари хулоса чиқаришлари учун уларни очиқлашни буюрган. Исаакман бу ташаббусни ажойиб деб ҳисоблашини, бироқ шахсан ўзида ўзга сайёраликлар танаси ҳақида маълумот йўқлигини қайд этди.
НУЖ ва ўзга сайёраликлар ҳаёти мавзуси феврал ойида Доналд Трумпнинг баёнотидан сўнг яна диққат марказига тушди. Ўшанда у ҳукуматнинг ушбу мавзуга оид махфий ҳужжатларини эълон қилишни бошлашга вада берган эди. Бунинг учун Мудофаа вазири Пете Ҳегсет ва тегишли идораларга топшириқлар берилган.
Архивларнинг очилиши жамоатчиликка ўн йиллар давомида турли назарияларга сабаб бўлган махфий маълумотлар билан танишиш имконини бериши кутилмоқда. Ҳозирча NASA фақат қайд этилган номаълум ҳодисалар ҳақидаги файлларни очиқ фойдаланишга тақдим этиш билан чекланмоқда.
…