Бойқўнғирда Ой базасининг аниқ нусхасини қуриш таклиф қилинди

·46·Техно
Бойқўнғирда Ой базасининг аниқ нусхасини қуриш таклиф қилинди

Бойқўнғир шаҳри маъмурияти раҳбари Константин Бусигин шаҳарда Ой посёлкасининг аниқ нусхасини яратиш ва у ерга ёш мутахассисларни жойлаштириш ғоясини илгари сурди. Ушбу лойиҳа коинотни ўзлаштириш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида Ер юзида ўзига хос "Ой коммунаси"ни ташкил этиш кўзда тутилган. Бу ерда ёш мутахассислар изоляция қилинган шароитда тажриба ўтказишлари ва коинотдаги ҳаёт тарзини ўрганишлари мумкин бўлади. Бусигиннинг сўзларига кўра, бундай мажмуа коинот соҳасига янги туртки беради.

Шунингдек, ушбу ташаббус Бойқўнғирга келаётган сайёҳлар оқимини ўн баробар ошириши тахмин қилинмоқда. Ҳозирда лойиҳа чизмалар ва дастлабки режалар кўринишида мавжуд бўлиб, у космик туризмни ривожлантиришнинг муҳим қисми сифатида кўрилмоқда.

Шаҳар раҳбари космик туризмни, жумладан, Роскосмос корхоналари бўйлаб экскурсияларни ривожлантириш зарурлигини таъкидлади. Бу нафақат сайёҳларни жалб қилиш, балки соҳа учун ёш кадрларни тайёрлашда ҳам катта ёрдам бериши мумкин.

Маъмурият Бойқўнғирда космик туризмни реал воқеликка айлантириш учун барча имкониятларни ишга солганини маълум қилди. Келажакда ушбу "Ой шаҳарчаси" илм-фан ва туризмнинг ўзаро туташган марказига айланиши кутилмоқда.

БойқўнғирОй БазасиКосмик ТуризмРоскосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин