Дунёдаги илк хусусий космик станция: Ҳавен-1 га учувчи илк астронавт аниқланди
Франция президенти Эмманюэль Макрон Чоосе Франце саммитида Франциянинг Васт Америка компанияси билан келишуви ҳақида маълум қилди. Унга кўра, 2027-йилда икки нафар француз астронавти коинотга йўл олади. Афсонавий астронавт Томас Песқует Халқаро космик станцияга хусусий миссия қўмондони этиб тайинланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шу билан бирга, ЕКАнинг захирадаги астронавти Арнауд Proст дунёдаги биринчи тижорий космик станция — Ҳавен-1 га амалга ошириладиган илк бошқариладиган парвозда синовчи-муҳандис сифатида иштирок этади. Бу қадам хусусий космик тадқиқотлар тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда.
Икки марта коинотга учган тажрибали Томас Песқует NASA ходими бўлмаган ҳолда бундай миссияга раҳбарлик қиладиган биринчи астронавтга айланиши мумкин. Васт компанияси Ҳавен-1 станциясини 2027-йилда орбитага чиқаришни режалаштирган бўлиб, у коинотдаги илк тижорий платформа сифатида хизмат қилади.
Аввалроқ Васт компанияси Ҳавен Демо намойиш миссиясини муваффақиятли якунлаган эди. Ушбу синов давомида қурилманинг орбитадан хавфсиз чиқиш имконияти тасдиқланди, бу эса бўлажак Ҳавен-1 станциясининг хавфсизлиги учун энг муҳим босқичлардан бири ҳисобланади.
…