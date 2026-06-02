Дунёдаги илк хусусий космик станция: Ҳавен-1 га учувчи илк астронавт аниқланди

·38·Техно
Дунёдаги илк хусусий космик станция: Ҳавен-1 га учувчи илк астронавт аниқланди

Франция президенти Эмманюэль Макрон Чоосе Франце саммитида Франциянинг Васт Америка компанияси билан келишуви ҳақида маълум қилди. Унга кўра, 2027-йилда икки нафар француз астронавти коинотга йўл олади. Афсонавий астронавт Томас Песқует Халқаро космик станцияга хусусий миссия қўмондони этиб тайинланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шу билан бирга, ЕКАнинг захирадаги астронавти Арнауд Proст дунёдаги биринчи тижорий космик станция — Ҳавен-1 га амалга ошириладиган илк бошқариладиган парвозда синовчи-муҳандис сифатида иштирок этади. Бу қадам хусусий космик тадқиқотлар тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда.

Икки марта коинотга учган тажрибали Томас Песқует NASA ходими бўлмаган ҳолда бундай миссияга раҳбарлик қиладиган биринчи астронавтга айланиши мумкин. Васт компанияси Ҳавен-1 станциясини 2027-йилда орбитага чиқаришни режалаштирган бўлиб, у коинотдаги илк тижорий платформа сифатида хизмат қилади.

Аввалроқ Васт компанияси Ҳавен Демо намойиш миссиясини муваффақиятли якунлаган эди. Ушбу синов давомида қурилманинг орбитадан хавфсиз чиқиш имконияти тасдиқланди, бу эса бўлажак Ҳавен-1 станциясининг хавфсизлиги учун энг муҳим босқичлардан бири ҳисобланади.

ВастҲавен-1КоинотАстронавтТеҳнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин