Трумп сунъий интеллект назорати бўйича янги фармонни имзолади

·51·Техно
Трумп сунъий интеллект назорати бўйича янги фармонни имзолади

АҚШ Президенти Доналд Трумп сешанба куни ҳукуматга кучли AI моделларини оммага тақдим этилишидан олдин кўриб чиқиш имкониятини берувчи ижроия фармонини имзолади. Ҳужжатга кўра, сунъий интеллект компаниялари ўзларининг янги моделларини синовдан ўтказиш ёки баҳолаш учун маҳсулот чиқарилишидан 30 кун олдин ихтиёрий равишда ҳукуматга тақдим этишлари сўралади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фармоннинг дастлабки лойиҳасида 90 кунлик муддат кўзда тутилган эди, бироқ технология соҳаси вакиллари бу муддатни икки ҳафтагача қисқартиришни талаб қилишган. Трумп май ойи охирида фармоннинг қатъийроқ версиясини имзолаши керак эди, аммо венчур инвестори Давид Саккс каби соҳа вакилларининг эътирозларидан сўнг жараён кечиктирилди. Президент ўшанда Хитой билан рақобатда AI компанияларига халақит беришни истамаслигини таъкидлаган эди.

Сешанба куни эълон қилинган ҳужжатда янги AI моделларини ишлаб чиқиш, нашр этиш ёки тарқатиш учун мажбурий давлат лицензиялаш ёки рухсатнома талаблари жорий этилмаслиги алоҳида қайд этилган. Трумп ушбу фармонни Силикон Валлей компаниялари раҳбарлари иштирокида имзолашни режалаштирган бўлса-да, якунда ҳужжат ёпиқ эшиклар ортида имзоланди.

Ихтиёрий кўриб чиқиш жараёнидан ташқари, фармон Адлия вазирлигига AI ёрдамида амалга ошириладиган хакерлик ҳужумлари ва рухсатсиз кириш каби жиноятларни устувор йўналиш сифатида кўриб чиқишни юклайди. Бу президентнинг сунъий интеллект бўйича биринчи фармони эмас; ўтган йилнинг декабрь ойида у штатларнинг AI қонунларини бирлаштирувчи миллий сиёсат асосларини яратиш бўйича буйруқ берган эди.

ТрумпСунъий IntelлектAIСиликон ВаллейАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин