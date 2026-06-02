Трумп сунъий интеллект назорати бўйича янги фармонни имзолади
АҚШ Президенти Доналд Трумп сешанба куни ҳукуматга кучли AI моделларини оммага тақдим этилишидан олдин кўриб чиқиш имкониятини берувчи ижроия фармонини имзолади. Ҳужжатга кўра, сунъий интеллект компаниялари ўзларининг янги моделларини синовдан ўтказиш ёки баҳолаш учун маҳсулот чиқарилишидан 30 кун олдин ихтиёрий равишда ҳукуматга тақдим этишлари сўралади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фармоннинг дастлабки лойиҳасида 90 кунлик муддат кўзда тутилган эди, бироқ технология соҳаси вакиллари бу муддатни икки ҳафтагача қисқартиришни талаб қилишган. Трумп май ойи охирида фармоннинг қатъийроқ версиясини имзолаши керак эди, аммо венчур инвестори Давид Саккс каби соҳа вакилларининг эътирозларидан сўнг жараён кечиктирилди. Президент ўшанда Хитой билан рақобатда AI компанияларига халақит беришни истамаслигини таъкидлаган эди.
Сешанба куни эълон қилинган ҳужжатда янги AI моделларини ишлаб чиқиш, нашр этиш ёки тарқатиш учун мажбурий давлат лицензиялаш ёки рухсатнома талаблари жорий этилмаслиги алоҳида қайд этилган. Трумп ушбу фармонни Силикон Валлей компаниялари раҳбарлари иштирокида имзолашни режалаштирган бўлса-да, якунда ҳужжат ёпиқ эшиклар ортида имзоланди.
Ихтиёрий кўриб чиқиш жараёнидан ташқари, фармон Адлия вазирлигига AI ёрдамида амалга ошириладиган хакерлик ҳужумлари ва рухсатсиз кириш каби жиноятларни устувор йўналиш сифатида кўриб чиқишни юклайди. Бу президентнинг сунъий интеллект бўйича биринчи фармони эмас; ўтган йилнинг декабрь ойида у штатларнинг AI қонунларини бирлаштирувчи миллий сиёсат асосларини яратиш бўйича буйруқ берган эди.
…