Microsoft дастурчилар учун сунъий интеллектни синовдан ўтказувчи АСSEРТ воситасини тақдим этди

·28·Техно
Microsoft дастурчилар учун сунъий интеллектни синовдан ўтказувчи АСSEРТ воситасини тақдим этди

Сунъий интеллект (AI) тадқиқотчилари ва лабораториялари моделларни хавфсизлик, мувофиқлик ва мослашувчанлик бўйича баҳолашда катта ютуқларга эришмоқда. Бироқ, компаниялар ва дастурчилар ўз маҳсулотлари учун махсус ишлаб чиқилган AI тизимларининг кутилганидек ишлашини таъминлашда янги қийинчиликларга дуч келишмоқда. Ушбу жараённи соддалаштириш мақсадида Microsoft компанияси АСSEРТ (Адаптиве Спек-дривен Скоринг фор Эвалуатион анд Регрессион Тестинг) деб номланган янги очиқ кодли фреймворкни эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АСSEРТ тизими оддий тилда ёзилган тавсифлар асосида AI моделларининг хатти-ҳаракатларини баҳолаш имконини беради. Фреймворк юқори даражадаги мақсадлар, сиёсатлар ёки кутилаётган хатти-ҳаракатларни таҳлил қилиб, уларни тизимли тестларга айлантиради. Бу эса дастурчиларга ўз иловаларига хос бўлган мураккаб сценарийларни автоматик равишда текшириш ва натижаларни баллар асосида баҳолаш имконини беради.

Ушбу восита AI тизими босиб ўтган йўлларни, жумладан, оралиқ ҳаракатлар ва ташқи воситаларга мурожаатларни ҳам ёзиб олади. Бу эса хатоликлар қаерда юз бераётганини аниқ кўришга ёрдам беради. Масалан, ҳужжатлар билан ишловчи AI агенти компаниядан ташқаридаги шахсларга электрон почта юбормаслиги ёки махфий маълумотларни фақат раҳбарларга кўрсатиши керак бўлса, АСSEРТ ушбу қоидаларга риоя қилинишини доимий равишда текшириб туради.

Microsoft вакили Сара Бирднинг таъкидлашича, баҳолаш жараёни тўғри қарорлар қабул қилиш учун ўта муҳимдир. Агар тизимнинг хатти-ҳаракатлари тўлиқ тушунилмаса, унинг ташкилот талабларига жавоб беришини билиш қийин бўлади. АСSEРТ тизими нафақат ишланмани яратиш жараёнида, балки у ишга туширилгандан кейин ҳам доимий мониторинг учун фойдали восита ҳисобланади.

Ушбу янгилик AI саноатидаги кенгроқ ўзгаришлар фонида юз бермоқда. Моделлар янада кучлироқ бўлиб бораётган бир пайтда, тадқиқотчилар Станфорднинг ҲEЛМ ёки МЛКоммонснинг AIЛуминате каби лойиҳалари орқали моделларни турли шароитларда такрорий синовдан ўтказишга кўпроқ эътибор қаратмоқдалар.

MicrosoftСунъий IntelлектАСSEРТДастурлашТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин