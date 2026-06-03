Google фирибгарларга қарши сунъий интеллектли ҳимоя тизимини ишга туширди

·33·Техно
Google фирибгарларга қарши сунъий интеллектли ҳимоя тизимини ишга туширди

Google компанияси Android фойдаланувчиларини сунъий интеллект ёрдамида яратилган деэпфаке фирибгарликларидан ҳимоя қилиш учун янги функция ишга туширилганини эълон қилди. Мазкур тизим шахсни сохталаштириш орқали амалга ошириладиган қўнғироқларни аниқлашга ёрдам беради. Янгиланиш шу ойдан бошлаб Android 12 ва ундан юқори талқиндаги қурилмаларда, хусусан, Pixel смартфонларида Пҳоне бй Google иловаси орқали ишлай бошлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда фирибгарлар ишончли телефон рақамларини сохталаштириш (споофинг) ва AI технологиялари ёрдамида яқин қариндошлар ёки раҳбарларнинг овозини ўхшатиш орқали пул ундиришга уринмоқда. Google тақдим этган янги ечим қурилмалар ўртасидаги ўзига хос “рақамли қўл бериб кўришиш” тамойили асосида ишлайди. Агар қўнғироқ қилаётган томоннинг қурилмаси ҳақиқийлик сигналини юбормаса, тизим фойдаланувчини дарҳол огоҳлантиради.

Ушбу технология Рич Коммуникатион Сервисес (РКС) протоколи асосида қурилган бўлиб, келажакда бошқа иловалар ва компаниялар ҳам ундан фойдаланиши мумкин. Google вакилларининг таъкидлашича, агар тизим шубҳали қўнғироқни аниқласа, экранда алоқани дарҳол узиш ҳақида тавсия пайдо бўлади. Бу фойдаланувчиларни кутилмаган молиявий йўқотишлардан асрашга хизмат қилади.

Шунингдек, Android тизимига бошқа қизиқарли янгиликлар ҳам қўшилди. Google Photos иловасида кийимларни виртуал тарзда кийиб кўриш имконини берувчи “вардробе” функцияси пайдо бўлди. Google Play Боокс эса фойдаланувчиларга асарнинг қолган жойидан давом эттириш учун қисқача мазмунни тақдим этувчи “Катч ме уп” функциясини жорий қилди.

Яна бир муҳим янгиланиш Circle то Сеарч функцияси билан боғлиқ бўлиб, эндиликда у суратдаги бутун бир образни (кийим-кечаклар тўпламини) бир вақтнинг ўзида қидириб топиш имкониятига эга. Аввалари фойдаланувчилар ҳар бир буюмни алоҳида қидиришга мажбур эди. Ушбу янгиланиш Android 14 ва ундан юқори талқиндаги барча мос келувчи қурилмаларда фойдаланишга топширилди.

GoogleAndroidСунъий IntelлектХавфсизликСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин