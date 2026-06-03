Google фирибгарларга қарши сунъий интеллектли ҳимоя тизимини ишга туширди
Google компанияси Android фойдаланувчиларини сунъий интеллект ёрдамида яратилган деэпфаке фирибгарликларидан ҳимоя қилиш учун янги функция ишга туширилганини эълон қилди. Мазкур тизим шахсни сохталаштириш орқали амалга ошириладиган қўнғироқларни аниқлашга ёрдам беради. Янгиланиш шу ойдан бошлаб Android 12 ва ундан юқори талқиндаги қурилмаларда, хусусан, Pixel смартфонларида Пҳоне бй Google иловаси орқали ишлай бошлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда фирибгарлар ишончли телефон рақамларини сохталаштириш (споофинг) ва AI технологиялари ёрдамида яқин қариндошлар ёки раҳбарларнинг овозини ўхшатиш орқали пул ундиришга уринмоқда. Google тақдим этган янги ечим қурилмалар ўртасидаги ўзига хос “рақамли қўл бериб кўришиш” тамойили асосида ишлайди. Агар қўнғироқ қилаётган томоннинг қурилмаси ҳақиқийлик сигналини юбормаса, тизим фойдаланувчини дарҳол огоҳлантиради.
Ушбу технология Рич Коммуникатион Сервисес (РКС) протоколи асосида қурилган бўлиб, келажакда бошқа иловалар ва компаниялар ҳам ундан фойдаланиши мумкин. Google вакилларининг таъкидлашича, агар тизим шубҳали қўнғироқни аниқласа, экранда алоқани дарҳол узиш ҳақида тавсия пайдо бўлади. Бу фойдаланувчиларни кутилмаган молиявий йўқотишлардан асрашга хизмат қилади.
Шунингдек, Android тизимига бошқа қизиқарли янгиликлар ҳам қўшилди. Google Photos иловасида кийимларни виртуал тарзда кийиб кўриш имконини берувчи “вардробе” функцияси пайдо бўлди. Google Play Боокс эса фойдаланувчиларга асарнинг қолган жойидан давом эттириш учун қисқача мазмунни тақдим этувчи “Катч ме уп” функциясини жорий қилди.
Яна бир муҳим янгиланиш Circle то Сеарч функцияси билан боғлиқ бўлиб, эндиликда у суратдаги бутун бир образни (кийим-кечаклар тўпламини) бир вақтнинг ўзида қидириб топиш имкониятига эга. Аввалари фойдаланувчилар ҳар бир буюмни алоҳида қидиришга мажбур эди. Ушбу янгиланиш Android 14 ва ундан юқори талқиндаги барча мос келувчи қурилмаларда фойдаланишга топширилди.
…