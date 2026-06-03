Кера киберхавфсизлик стартапи 12 миллиард долларлик баҳога яқинлашмоқда
Маълумотларни сақлаш хавфсизлиги билан шуғулланувчи Кера компанияси Эволутион Эқуитй Партнерс бошчилигидаги янги инвестиция босқичини якунламоқда. Тўрт нафар ишончли манбага кўра, компания камида 300 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, ўз қийматини 12 миллиард долларга етказиши кутилмоқда. Бу битим Кера компаниясини бозорнинг энг қиммат киберхавфсизлик стартапларидан бирига айлантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда Кера компаниясининг йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 150 миллион доллардан ошган бўлса-да, компания ҳали фойдага киргани йўқ. Янги инвестиция келишуви компанияни унинг йиллик даромадидан 80 баравар юқори баҳоламоқда. Бундай юқори кўрсаткич ҳатто энг тез ривожланаётган AI стартаплари учун ҳам камдан-кам учрайдиган ҳолат ҳисобланади.
Манбаларнинг таъкидлашича, Кера ҳозирда даромадидан кўра кўпроқ маблағ сарфламоқда. Харажатларнинг асосий қисми савдо бўлими ходимларини ёллашга йўналтирилган бўлиб, Piтчбоок маълумотларига кўра, жорий йилнинг ўзида компания 500 та янги иш ўрни яратган. Бироқ, Кера вакиллари келтирилган молиявий рақамлар ҳақиқатдан йироқ эканини айтиб, изоҳ беришдан бош тортишди.
2021-йилда асос солинган Кера йирик корхоналарга ўз маълумотларини сунъий интеллект (AI) орқали амалга ошириладиган киберҳужумлардан ҳимоя қилишда ёрдам беради. Компания мижозлари орасида Фортуне 500 рўйхатидаги корхоналарнинг бешдан бир қисми мавжуд. Сўнгги ойларда стартап ўз капиталини нафақат операцион харажатларни қоплашга, балки Рйфт ва Гение Секуритй каби бошқа киберхавфсизлик стартапларини сотиб олишга ҳам сарфлади.
…