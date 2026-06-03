Кера киберхавфсизлик стартапи 12 миллиард долларлик баҳога яқинлашмоқда

·77·Техно
Кера киберхавфсизлик стартапи 12 миллиард долларлик баҳога яқинлашмоқда

Маълумотларни сақлаш хавфсизлиги билан шуғулланувчи Кера компанияси Эволутион Эқуитй Партнерс бошчилигидаги янги инвестиция босқичини якунламоқда. Тўрт нафар ишончли манбага кўра, компания камида 300 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, ўз қийматини 12 миллиард долларга етказиши кутилмоқда. Бу битим Кера компаниясини бозорнинг энг қиммат киберхавфсизлик стартапларидан бирига айлантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда Кера компаниясининг йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 150 миллион доллардан ошган бўлса-да, компания ҳали фойдага киргани йўқ. Янги инвестиция келишуви компанияни унинг йиллик даромадидан 80 баравар юқори баҳоламоқда. Бундай юқори кўрсаткич ҳатто энг тез ривожланаётган AI стартаплари учун ҳам камдан-кам учрайдиган ҳолат ҳисобланади.

Манбаларнинг таъкидлашича, Кера ҳозирда даромадидан кўра кўпроқ маблағ сарфламоқда. Харажатларнинг асосий қисми савдо бўлими ходимларини ёллашга йўналтирилган бўлиб, Piтчбоок маълумотларига кўра, жорий йилнинг ўзида компания 500 та янги иш ўрни яратган. Бироқ, Кера вакиллари келтирилган молиявий рақамлар ҳақиқатдан йироқ эканини айтиб, изоҳ беришдан бош тортишди.

2021-йилда асос солинган Кера йирик корхоналарга ўз маълумотларини сунъий интеллект (AI) орқали амалга ошириладиган киберҳужумлардан ҳимоя қилишда ёрдам беради. Компания мижозлари орасида Фортуне 500 рўйхатидаги корхоналарнинг бешдан бир қисми мавжуд. Сўнгги ойларда стартап ўз капиталини нафақат операцион харажатларни қоплашга, балки Рйфт ва Гение Секуритй каби бошқа киберхавфсизлик стартапларини сотиб олишга ҳам сарфлади.

КераКиберхавфсизликСтартапИнвестицияAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин