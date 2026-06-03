Кубитлар 1000 марта ишончли бўлди: Microsoft Мажорана 2 процессорини тақдим этди

·48·Техно
Кубитлар 1000 марта ишончли бўлди: Microsoft Мажорана 2 процессорини тақдим этди

Сан-Францискода бўлиб ўтган йиллик Буилд конференциясида Microsoft компанияси янги авлод квант процессори — Мажорана 2 ни намойиш этди. Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, чип компаниянинг Дисковерй номли сунъий интеллект платформаси ёрдамида яратилган ҳамда унинг конструкцияси ва материаллар таркибида жиддий ўзгаришлар амалга оширилган. Янги процессор ўзидан олдинги Мажорана 1 версиясининг ўрнини эгаллади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Microsoft Қуантум бўлинмаси вице-президенти Четан Наякнинг таъкидлашича, Мажорана 2 да барқарорроқ топологик фазани шакллантириш учун материаллар стеки такомиллаштирилган. Хусусан, биринчи версияда ўта ўтказувчан бўлган алюминий ўрнига қўрғошин ишлатилган. Шунингдек, ярим ўтказгичнинг фаол зонаси индий арсениди ва индий арсенид-антимониди комбинациясига янгиланган. Ушбу ўзгаришлар унумдорликнинг сезиларли даражада ошишига хизмат қилди.

Компания мутахассисларининг тушунтиришича, янги материаллар комбинацияси квант битларини (кубитларни) ташқи таъсирлардан, жумладан, космик нурланиш ва электромагнит халақитлардан яхшироқ ҳимоя қилади. Бу каби омиллар анъанавий равишда квант ҳисоблашларидаги энг асосий муаммолардан бири бўлиб келаётган эди. Янги архитектурага ўтиш натижасида кубитлар ишончлилиги 1000 баробарга ошган.

Эриштильган муваффақиятлар Microsoft компаниясини технологияни ривожлантириш режаларини қайта кўриб чиқишга ундади. Четан Наякнинг сўзларига кўра, амалий квант компьютерини яратиш бўйича "йўл харитаси" икки баравар қисқартирилди ва эндиликда компания ушбу мақсадга 2029-йилгача эришишни кўзламоқда. Бундай компьютерлар ҳозирги энг кучли суперкомпьютерлар учун имконсиз бўлган масалаларни ечишга қодир бўлади.

Мажорана 2 тақдимоти билан бир қаторда, Microsoft ўзининг Дисковерй платформасини оммавий ишга туширганини эълон қилди. Ушбу агентли сунъий интеллект муҳандисларга янги процессорни лойиҳалаш ва унинг конструкция вариантларини моделлаштиришда ёрдам берган. Дисковерй тизими илмий тадқиқотларни автоматлаштириш, катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш ва янги материаллар яратишни тезлаштириш учун мўлжалланган.

MicrosoftКвант КомпьютериМажорана 2Дисковерй AIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин