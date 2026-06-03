Кубитлар 1000 марта ишончли бўлди: Microsoft Мажорана 2 процессорини тақдим этди
Сан-Францискода бўлиб ўтган йиллик Буилд конференциясида Microsoft компанияси янги авлод квант процессори — Мажорана 2 ни намойиш этди. Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, чип компаниянинг Дисковерй номли сунъий интеллект платформаси ёрдамида яратилган ҳамда унинг конструкцияси ва материаллар таркибида жиддий ўзгаришлар амалга оширилган. Янги процессор ўзидан олдинги Мажорана 1 версиясининг ўрнини эгаллади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Microsoft Қуантум бўлинмаси вице-президенти Четан Наякнинг таъкидлашича, Мажорана 2 да барқарорроқ топологик фазани шакллантириш учун материаллар стеки такомиллаштирилган. Хусусан, биринчи версияда ўта ўтказувчан бўлган алюминий ўрнига қўрғошин ишлатилган. Шунингдек, ярим ўтказгичнинг фаол зонаси индий арсениди ва индий арсенид-антимониди комбинациясига янгиланган. Ушбу ўзгаришлар унумдорликнинг сезиларли даражада ошишига хизмат қилди.
Компания мутахассисларининг тушунтиришича, янги материаллар комбинацияси квант битларини (кубитларни) ташқи таъсирлардан, жумладан, космик нурланиш ва электромагнит халақитлардан яхшироқ ҳимоя қилади. Бу каби омиллар анъанавий равишда квант ҳисоблашларидаги энг асосий муаммолардан бири бўлиб келаётган эди. Янги архитектурага ўтиш натижасида кубитлар ишончлилиги 1000 баробарга ошган.
Эриштильган муваффақиятлар Microsoft компаниясини технологияни ривожлантириш режаларини қайта кўриб чиқишга ундади. Четан Наякнинг сўзларига кўра, амалий квант компьютерини яратиш бўйича "йўл харитаси" икки баравар қисқартирилди ва эндиликда компания ушбу мақсадга 2029-йилгача эришишни кўзламоқда. Бундай компьютерлар ҳозирги энг кучли суперкомпьютерлар учун имконсиз бўлган масалаларни ечишга қодир бўлади.
Мажорана 2 тақдимоти билан бир қаторда, Microsoft ўзининг Дисковерй платформасини оммавий ишга туширганини эълон қилди. Ушбу агентли сунъий интеллект муҳандисларга янги процессорни лойиҳалаш ва унинг конструкция вариантларини моделлаштиришда ёрдам берган. Дисковерй тизими илмий тадқиқотларни автоматлаштириш, катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш ва янги материаллар яратишни тезлаштириш учун мўлжалланган.
…