Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилди
Москва авиация институти мутахассислари узоқ коинотда фаолият юритувчи космик аппаратлар билан алоқа ишончлилигини оширишга қаратилган тадқиқотлар сериясини якунладилар. Ушбу ишланмалар борт алоқа тизимларига халақит бериши мумкин бўлган электр-ракета двигателларидан фойдаланувчи сайёралараро миссиялар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасидаги асосий ечимлардан бири сигналларни кўр-кўрона ажратиш усулларини, жумладан, мустақил компонентлар таҳлилини қўллаш бўлди. Бундай ёндашув фойдали сигнални статистик характеристикалар асосида юзага келадиган шовқинлардан ажратиб олиш имконини беради. Бу Ерда юзлаб миллион километр узоқликда ишлайдиган аппаратлар учун илмий ва техник вазифаларни бажаришда ўта муҳим аҳамиятга эга.
Олимлар, шунингдек, ретрансляторлардан фойдаланишнинг янги усулини таклиф қилишди. Уларни қатъий орбиталарга жойлаштириш ўрнига, электр-ракета двигателли ҳамроҳ-аппаратларни асосий космик кема маршрути билан мувофиқлаштирилган индивидуал траекторияларга чиқариш кўзда тутилмоқда. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу бутун парвоз давомида барқарор алоқани таъминлайди.
Олинган натижалар мураккаб сайёралараро дастурларни амалга ошириш учун янги технологик захира яратади ва узоқ масофаларда ишончли алоқа ўрнатиш имкониятларини кенгайтиради. Ҳозирда ушбу ишланмалар амалий синовдан ўтказиш учун ракета-космик тармоғининг ихтисослашган корхоналарига топширилган.
…