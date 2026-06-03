Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилди

·25·Техно
Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилди

Москва авиация институти мутахассислари узоқ коинотда фаолият юритувчи космик аппаратлар билан алоқа ишончлилигини оширишга қаратилган тадқиқотлар сериясини якунладилар. Ушбу ишланмалар борт алоқа тизимларига халақит бериши мумкин бўлган электр-ракета двигателларидан фойдаланувчи сайёралараро миссиялар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасидаги асосий ечимлардан бири сигналларни кўр-кўрона ажратиш усулларини, жумладан, мустақил компонентлар таҳлилини қўллаш бўлди. Бундай ёндашув фойдали сигнални статистик характеристикалар асосида юзага келадиган шовқинлардан ажратиб олиш имконини беради. Бу Ерда юзлаб миллион километр узоқликда ишлайдиган аппаратлар учун илмий ва техник вазифаларни бажаришда ўта муҳим аҳамиятга эга.

Олимлар, шунингдек, ретрансляторлардан фойдаланишнинг янги усулини таклиф қилишди. Уларни қатъий орбиталарга жойлаштириш ўрнига, электр-ракета двигателли ҳамроҳ-аппаратларни асосий космик кема маршрути билан мувофиқлаштирилган индивидуал траекторияларга чиқариш кўзда тутилмоқда. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу бутун парвоз давомида барқарор алоқани таъминлайди.

Олинган натижалар мураккаб сайёралараро дастурларни амалга ошириш учун янги технологик захира яратади ва узоқ масофаларда ишончли алоқа ўрнатиш имкониятларини кенгайтиради. Ҳозирда ушбу ишланмалар амалий синовдан ўтказиш учун ракета-космик тармоғининг ихтисослашган корхоналарига топширилган.

КоинотТехнологияАлоқа ТизимлариРоссияСайёралараро Миссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин