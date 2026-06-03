Beeline фирибгарларга қарши: Кибербувига Кибербола ҳамроҳлик қилади

·36·Техно
Beeline фирибгарларга қарши: Кибербувига Кибербола ҳамроҳлик қилади

“ВимпелКом” оператори (Beeline бренди) телефон фирибгарлигига қарши курашиш тизимини кенгайтирди. Илгари кекса ёшли инсонлар номидан жиноятчилар билан мулоқот қилувчи “Кибербуви” (Кибербабушка) AI-моделига эндиликда янги персонаж — “Кибербола” (Киберпатсан) қўшилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сунъий интеллект модели айнан ўсмирларни алдашга қаратилган сценарийларга ихтисослашган. Компания маълумотларига кўра, келажакда “кибер-оила” таркибини янада бойитиш режалаштирилган. Бунда фирибгар исталган абонентга қўнғироқ қилганида, рақам эгасининг профилига мос келадиган виртуал суҳбатдошга дуч келади.

Технология қуйидагича ишлайди: алгоритм фирибгардан келаётган қўнғироқни таҳлил қилади, шундан сўнг катта тил модели (LLM) контекстга мос жавоб матнини генерация қилади. Ушбу матн реал вақт режимида нутққа айлантирилиб, жиноятчига узатилади. Асосий мақсад — фирибгарни гўёки реал одам билан гаплашаётганига ишонтириб, унинг вақти ва ресурсларини беҳуда сарфлашдир.

Beeline мутахассисларининг тушунтиришича, ўсмирлар фирибгарлар учун кекса ёшли кишилардан кейинги энг асосий хавф гуруҳига киради. Жиноятчилар кўпинча ўзларини мактаб, олийгоҳ ёки давлат органи ходими сифатида таништириб, болалардан шахсий маълумотларни олишга ёки муайян ҳаракатларни бажаришга мажбурлашга уринишади.

“Кибербола” айнан шундай ҳийлаларни таниб олиш ва уларга ишонарли тарзда жавоб қайтаришга ўргатилган. Мазкур хизмат “Менинг хавфсизлигим” сервиси фойдаланувчилари учун бепул базавий тарифда мавжуд. Антифрод бўйича директор Пётр Алферовнинг таъкидлашича, лойиҳанинг ишга туширилиши ёзги таътил даврида болалар хавфсизлигини кучайтиришга хизмат қилади.

BeelineСунъий IntelлектКиберхавфсизликLLMТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади