Beeline фирибгарларга қарши: Кибербувига Кибербола ҳамроҳлик қилади
“ВимпелКом” оператори (Beeline бренди) телефон фирибгарлигига қарши курашиш тизимини кенгайтирди. Илгари кекса ёшли инсонлар номидан жиноятчилар билан мулоқот қилувчи “Кибербуви” (Кибербабушка) AI-моделига эндиликда янги персонаж — “Кибербола” (Киберпатсан) қўшилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги сунъий интеллект модели айнан ўсмирларни алдашга қаратилган сценарийларга ихтисослашган. Компания маълумотларига кўра, келажакда “кибер-оила” таркибини янада бойитиш режалаштирилган. Бунда фирибгар исталган абонентга қўнғироқ қилганида, рақам эгасининг профилига мос келадиган виртуал суҳбатдошга дуч келади.
Технология қуйидагича ишлайди: алгоритм фирибгардан келаётган қўнғироқни таҳлил қилади, шундан сўнг катта тил модели (LLM) контекстга мос жавоб матнини генерация қилади. Ушбу матн реал вақт режимида нутққа айлантирилиб, жиноятчига узатилади. Асосий мақсад — фирибгарни гўёки реал одам билан гаплашаётганига ишонтириб, унинг вақти ва ресурсларини беҳуда сарфлашдир.
Beeline мутахассисларининг тушунтиришича, ўсмирлар фирибгарлар учун кекса ёшли кишилардан кейинги энг асосий хавф гуруҳига киради. Жиноятчилар кўпинча ўзларини мактаб, олийгоҳ ёки давлат органи ходими сифатида таништириб, болалардан шахсий маълумотларни олишга ёки муайян ҳаракатларни бажаришга мажбурлашга уринишади.
“Кибербола” айнан шундай ҳийлаларни таниб олиш ва уларга ишонарли тарзда жавоб қайтаришга ўргатилган. Мазкур хизмат “Менинг хавфсизлигим” сервиси фойдаланувчилари учун бепул базавий тарифда мавжуд. Антифрод бўйича директор Пётр Алферовнинг таъкидлашича, лойиҳанинг ишга туширилиши ёзги таътил даврида болалар хавфсизлигини кучайтиришга хизмат қилади.
…