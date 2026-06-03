Max мессенжерида Санкт-Петербург бўйлаб бепул экскурсиялар йўлга қўйилди
Max мессенжери жамоаси фойдаланувчилар учун қизиқарли ташаббус бошланганини эълон қилди. 2026-йилнинг 4-июнидан 29-июнига қадар Max фойдаланувчилари учун Санкт-Петербург дарёлари ва каналлари бўйлаб туркум муаллифлик экскурсиялари ташкил этилади. Лойиҳада йирик компаниялар ва медиа нашрлар иштирок этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастур доирасида ўнта мавзули экскурсия таклиф этилади ва уларнинг ҳар бири 50 нафар йўловчига мўлжалланган. Лойиҳада таниқли шахслар, жумладан, журналист Ксения Собчак, телебошловчи Азамат Мусагалиев ва актриса Мария Кравченко шаҳардаги ўзлари ёқтирган масканлар ҳақидаги ҳикоялари билан бўлишадилар.
Йўналишлар мавзуси ранг-баранг: «VK PRO СПОРТ» медиа-каналидан спорт сайри ва Мариинский театридан маданий маршрутдан тортиб, «Вокруг света» журнали ҳамда «Кунсткамера» музейи томонидан тайёрланган илмий экскурсиягача мавжуд. 15-июндан бошлаб дастурга янги иштирокчилар қўшилади.
Хусусан, «Маш на Мойке» канали шаҳарнинг машҳур криминал воқеаларига асосланган маршрутни, «Канал про Каналй» эса ёзувчи Александр Тсипкин билан ҳамкорликда адабий сайрни тақдим этади. Ушбу тадбирларда қатнашиш мутлақо бепул.
Экскурсияда иштирок этиш учун Max иловасидаги @боат_бот чат-боти орқали рўйхатдан ўтиш, қулай вақт ва мавзуни танлаб, электрон чиптани олиш кифоя. Ҳар бир фойдаланувчи битта теплоход учун тўрттагача жойни банд қилиши мумкин.
…