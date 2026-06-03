Max мессенжерида Санкт-Петербург бўйлаб бепул экскурсиялар йўлга қўйилди

·46·Техно
Max мессенжерида Санкт-Петербург бўйлаб бепул экскурсиялар йўлга қўйилди

Max мессенжери жамоаси фойдаланувчилар учун қизиқарли ташаббус бошланганини эълон қилди. 2026-йилнинг 4-июнидан 29-июнига қадар Max фойдаланувчилари учун Санкт-Петербург дарёлари ва каналлари бўйлаб туркум муаллифлик экскурсиялари ташкил этилади. Лойиҳада йирик компаниялар ва медиа нашрлар иштирок этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастур доирасида ўнта мавзули экскурсия таклиф этилади ва уларнинг ҳар бири 50 нафар йўловчига мўлжалланган. Лойиҳада таниқли шахслар, жумладан, журналист Ксения Собчак, телебошловчи Азамат Мусагалиев ва актриса Мария Кравченко шаҳардаги ўзлари ёқтирган масканлар ҳақидаги ҳикоялари билан бўлишадилар.

Йўналишлар мавзуси ранг-баранг: «VK PRO СПОРТ» медиа-каналидан спорт сайри ва Мариинский театридан маданий маршрутдан тортиб, «Вокруг света» журнали ҳамда «Кунсткамера» музейи томонидан тайёрланган илмий экскурсиягача мавжуд. 15-июндан бошлаб дастурга янги иштирокчилар қўшилади.

Хусусан, «Маш на Мойке» канали шаҳарнинг машҳур криминал воқеаларига асосланган маршрутни, «Канал про Каналй» эса ёзувчи Александр Тсипкин билан ҳамкорликда адабий сайрни тақдим этади. Ушбу тадбирларда қатнашиш мутлақо бепул.

Экскурсияда иштирок этиш учун Max иловасидаги @боат_бот чат-боти орқали рўйхатдан ўтиш, қулай вақт ва мавзуни танлаб, электрон чиптани олиш кифоя. Ҳар бир фойдаланувчи битта теплоход учун тўрттагача жойни банд қилиши мумкин.

MaxМессенжерСанкт-ПетербургЭкскурсияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади