Хитой инвазив мия имплантини тижорий қўллашга рухсат берган илк давлат бўлди

·50·Техно
Хитой инвазив мия имплантини тижорий қўллашга рухсат берган илк давлат бўлди

Хитой дунёда биринчи бўлиб инвазив мия-компьютер интерфейсини (БСИ) тижорий мақсадларда қўллашга рухсат берди. Шанхайнинг Неуракле Течнологй компанияси ва Синхуа университети олимлари томонидан ишлаб чиқилган НEО импланти орқа мия жароҳати туфайли фалаж бўлиб қолган беморлар учун мўлжалланган. Бу қурилма клиник тадқиқотлар босқичидан ўтиб, кенг тиббий амалиётга чиққан илк инвазив БСИ маҳсулотига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технологиянинг самарадорлиги 39 ёшли Дун Хуей мисолида исботланди. Олти йил аввал автоҳалокат туфайли бўйнидан пасти фалаж бўлиб қолган эркак НEО имплантациясидан сўнг, 11 ойлик реабилитация курсини ўтаб, яна ўз қўли билан ёза бошлади. Қурилма танга катталигида бўлиб, унинг сенсорлари мия қобиғига шикаст етказмаган ҳолда ҳимоя қатламига ўрнатилади. Бу усул Elon Musk асос солган Неуралинк лойиҳасининг Н1 имплантига қараганда хавфсизроқ ҳисобланади.

НEО тизими мия сигналларини қабул қилиб, уларни компьютер ёрдамида махсус роботлаштирилган қўлқоп учун буйруқларга айлантиради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, сенсорларнинг бевосита мия пўстлоғига кирмаслиги қон қуйилиши ва чандиқлар ҳосил бўлиш хавфини камайтиради. Шу сабабли, Хитой давлат регуляторлари ушбу технологияни рўйхатдан ўтказиш жараёнини тезлаштиришга муваффақ бўлишди.

Хитой ҳукумати нейротехнологияларни ривожлантиришни стратегик устувор вазифа деб эълон қилган. НEО импланти аллақачон мамлакат тиббий суғурта тизимига интеграция қилинмоқда, бу эса келажакда беморлар учун даволаниш харажатларини қисман қоплаш имконини беради. Ҳозирда Хитойда НеуроХесс ва СтаирМед каби бир қанча компаниялар ушбу йўналишда фаол тадқиқотлар олиб бормоқда.

ХитойМия-компьютер ИнтерфейсиБСИНейротехнологияТиббиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади