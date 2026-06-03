ChatGPTнинг янгиланган хотираси ва унинг психологик хатарлари

·71·Техно
ChatGPTнинг янгиланган хотираси ва унинг психологик хатарлари
Аудио версияси

2025-йилнинг апрель ойида OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT'нинг узоқ муддатли хотира функцияси фойдаланувчиларнинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақидаги баҳслар марказида қолди. Компания раҳбари Sam Altman томонидан эълон қилинган ушбу янгиланиш ботга нафақат жорий мулоқотни, балки ўтмишдаги суҳбатлар тафсилотларини ҳам эслаб қолиш имконини беради. Мақсад мулоқотни шахсийлаштириш бўлса-да, амалда тизим фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаёти ва оғриқли нуқталарини мунтазам эслатиб туриши аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Валл Стреэт Жоурнал нашрига кўра, айрим фойдаланувчилар ChatGPT билан мулоқотдан сўнг реал ҳаётдан узилиб қолиш ва сунъий интеллектга ҳаддан ташқари боғланиб қолиш ҳолатларини бошдан кечирмоқда. Масалан, дастурчи Бриан Дел Росарио ажрашиш мавзусини бир марта муҳокама қилганидан сўнг, ChatGPT бир неча ой давомида турли мавзулардаги суҳбатларда ушбу шахсий мавзуни қайта-қайта тилга олган. Мутахассис Чад Ничоллс эса тизимнинг ўтмишдаги диний жароҳатларни эслаб қолиши суҳбатларни янада оғриқли ва обсессив даражага олиб чиққанини таъкидлади.

Ушбу функция OpenAI'га қарши очилган бир нечта суд даъволарида ҳам тилга олинган. Хусусан, Колорадо штатида яшовчи Аустин Гордоннинг ўз жонига қасд қилиши билан боғлиқ ишда GPT-4o моделининг кенгайтирилган хотираси фойдаланувчи билан ҳаддан ташқари яқин ҳиссий алоқа ўрнатишда айбланмоқда. Даъвога кўра, сўнгги мулоқот пайтида чатбот фойдаланувчининг болалик хотиралари ва шахсий қизиқишларидан фойдаланиб, уни манипуляция қилган.

Экспертлар, жумладан, Эхетер университети тадқиқотчиси Лукй Ослер, юқори даражадаги шахсийлаштириш инсоннинг ўзи ҳақидаги тасаввурларини сунъий равишда мустаҳкамлаб, уни шахсий эътиқодлар ва ўтмиш ҳикоялари ичига қамаб қўйиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Гарчи юз миллионлаб фойдаланувчилар бундай муаммоларга дуч келмаган бўлса-да, Google Gemini, Meta AI ва Character.AI каби платформаларда ҳам шунга ўхшаш хатарлар мавжудлиги муҳокама қилинмоқда.

OpenAIChatGPTСунъий IntelлектGPT-4oТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади