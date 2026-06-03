Россияда Boeing 787 Дреамлинер муқобили 7-10 йилдан сўнг пайдо бўлади

·61·Техно
Россияда Boeing 787 Дреамлинер муқобили 7-10 йилдан сўнг пайдо бўлади
Аудио версияси

Россиянинг кенг фюзеляжли узоқ масофага учувчи самолётини яратиш лойиҳаси ҳозирда тадқиқот ва келажакдаги машина қиёфасини шакллантириш босқичида турибди. Бу ҳақда Бирлашган авиашозлик корпорацияси (ОАК) раҳбари Вадим Бадеха ТАСС агентлигига берган интервюсида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Унинг сўзларига кўра, бундай лайнерни ишлаб чиқиш учун камида 7–10 йил вақт талаб этилади. Бадеха ҳозирда самолётга қўйиладиган техник талабларни келишиш жараёни якунланаётганини, шундан сўнг ишнинг кейинги босқичларига ўтиш мумкинлигини таъкидлади.

ОАК раҳбари янги машинани яратишда бозорнинг ҳозирги эмас, балки келажакдаги талабларига эътибор қаратиш лозимлигини қайд этди. Чунки самолёт фойдаланишга топширилгунига қадар рақобатчиларда янги моделлар пайдо бўлиши аниқ. Лойиҳанинг асосий элементи ПД-35 двигатели бўлиши кутилмоқда.

Айнан куч қурилмасининг якуний параметрлари белгилаб олингач, дастурни ишга туширишнинг реал муддатлари ва имкониятлари ҳақида гапириш мумкин бўлади. Ҳозирда Россиядаги узоқ масофага учувчи самолётлар парки тўлиқлигича хорижий лайнерлардан иборат бўлиб, ташувчилар улардан фойдаланишда қийинчиликларга дуч келмоқда.

Вадим Бадеха тезкор, аммо камроқ самарадор ечим сифатида Ил-96 самолётини тилга олди. Бироқ у иқтисодий жиҳатдан ушбу машина хорижий аналогларидан сезиларли даражада ортда қолишини тан олди.

АвиацияРоссияBoeingТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади