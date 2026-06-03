TikTok йирик маданий тадбирлар учун TikTok Pro Эвентс иловасини ишга туширди
TikTok чоршанба куни АҚШда FIFA Жаҳон чемпионати каби йирик маданий воқеликларга бағишланган янги TikTok Pro Эвентс иловаси ишга туширилганини эълон қилди. Ушбу мустақил платформа фойдаланувчиларга бошқа мухлислар билан мулоқот қилиш, тренддаги видеоларни томоша қилиш ва контент яратувчиларнинг махсус тасмаларидан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
18 ёшдан ошган фойдаланувчилар илова ичида турли вазифаларни бажариш орқали махсус “Юлдузлар” (Старс) тўплашлари мумкин. Бунинг учун тренддаги ҳештегларни қидириш, FIFA Жаҳон чемпионати хабига ташриф буюриш ва контент улашиш талаб этилади. Тўпланган балларни FIFA Жаҳон чемпионатининг расмий маҳсулотларига, TikTok Шоп купонларига алмаштириш ёки Феединг Америка хайрия жамғармасига йўналтириш мумкин.
Асосий платформадан ташқарида алоҳида илованинг яратилиши TikTok учун фойдаланувчилар эътиборини жалб қилишда янги рақобат майдонини очади. Бу қадам брендлар ва реклама берувчиларга аниқ мақсадли аудитория билан ишлаш, ҳомийлик ва ҳамкорлик орқали янги даромад манбаларини яратиш имконини беради. Шунингдек, фойдаланувчилар асосий TikTok иловасида ҳам “FIFA Жаҳон чемпионати” сўзини қидириш орқали махсус хабларга киришлари мумкин.
Ушбу хаблар TikTok ГамеПлан технологияси асосида ишлайди. Бу тизим спорт жамоалари, лигалар ва телерадиокомпанияларга ўз аудиториясини кенгайтириш ҳамда мухлислар билан алоқани чуқурлаштиришга ёрдам беради. Ҳозирда TikTok Pro Эвентс иловасини АҚШдаги фойдаланувчилар Apple App Store ва Google Play Сторе орқали юклаб олишлари мумкин.
TikTok сўнгги вақтларда оддий кўнгилочар платформадан кенг қамровли экотизимга айланиб бормоқда. Яқинда компания меҳмонхоналар ва саёҳатларни брон қилиш имконини берувчи TikTok ГО хизматини ҳам тақдим этган эди. Бу каби янгиликлар платформани нафақат контент томоша қилиш, балки транзакцияларни амалга ошириш марказига айлантиришни кўзда тутади.
…