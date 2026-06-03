TikTok йирик маданий тадбирлар учун TikTok Pro Эвентс иловасини ишга туширди

·41·Техно
TikTok йирик маданий тадбирлар учун TikTok Pro Эвентс иловасини ишга туширди
Аудио версияси

TikTok чоршанба куни АҚШда FIFA Жаҳон чемпионати каби йирик маданий воқеликларга бағишланган янги TikTok Pro Эвентс иловаси ишга туширилганини эълон қилди. Ушбу мустақил платформа фойдаланувчиларга бошқа мухлислар билан мулоқот қилиш, тренддаги видеоларни томоша қилиш ва контент яратувчиларнинг махсус тасмаларидан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

18 ёшдан ошган фойдаланувчилар илова ичида турли вазифаларни бажариш орқали махсус “Юлдузлар” (Старс) тўплашлари мумкин. Бунинг учун тренддаги ҳештегларни қидириш, FIFA Жаҳон чемпионати хабига ташриф буюриш ва контент улашиш талаб этилади. Тўпланган балларни FIFA Жаҳон чемпионатининг расмий маҳсулотларига, TikTok Шоп купонларига алмаштириш ёки Феединг Америка хайрия жамғармасига йўналтириш мумкин.

Асосий платформадан ташқарида алоҳида илованинг яратилиши TikTok учун фойдаланувчилар эътиборини жалб қилишда янги рақобат майдонини очади. Бу қадам брендлар ва реклама берувчиларга аниқ мақсадли аудитория билан ишлаш, ҳомийлик ва ҳамкорлик орқали янги даромад манбаларини яратиш имконини беради. Шунингдек, фойдаланувчилар асосий TikTok иловасида ҳам “FIFA Жаҳон чемпионати” сўзини қидириш орқали махсус хабларга киришлари мумкин.

Ушбу хаблар TikTok ГамеПлан технологияси асосида ишлайди. Бу тизим спорт жамоалари, лигалар ва телерадиокомпанияларга ўз аудиториясини кенгайтириш ҳамда мухлислар билан алоқани чуқурлаштиришга ёрдам беради. Ҳозирда TikTok Pro Эвентс иловасини АҚШдаги фойдаланувчилар Apple App Store ва Google Play Сторе орқали юклаб олишлари мумкин.

TikTok сўнгги вақтларда оддий кўнгилочар платформадан кенг қамровли экотизимга айланиб бормоқда. Яқинда компания меҳмонхоналар ва саёҳатларни брон қилиш имконини берувчи TikTok ГО хизматини ҳам тақдим этган эди. Бу каби янгиликлар платформани нафақат контент томоша қилиш, балки транзакцияларни амалга ошириш марказига айлантиришни кўзда тутади.

TikTokFIFA Жаҳон чемпионатиTikTok Pro ЭвентсТехнологияИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади