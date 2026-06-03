Нашриётлар Google AI Сеарч тизимидан воз кечиш имкониятига эга бўлади

·44·Техно
Нашриётлар Google AI Сеарч тизимидан воз кечиш имкониятига эга бўлади
Аудио версияси

Буюк Британия Google компаниясининг сунъий интеллектга асосланган қидирув тизими устидан ҳуқуқий назорат ўрнатди. Янги тартибга кўра, технология гиганти нашриётларга ўз контентларини AI қидирув натижаларида кўрсатилишини тақиқлаш (опт-оут) имкониятини бериши шарт. Google ушбу талабларга риоя қилишини ва нашриётлар учун махсус бошқарув тугмасини жорий этишини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нашриётлар Google Search Консоле хизмати орқали ўз сайтларининг AI Овервиевс, AI Моде ёки Дисковер каби генератив функцияларда иштирок этишини чеклашлари мумкин бўлади. Google ушбу имкониятни дастлаб Буюк Британиядаги нашриётлар гуруҳида синовдан ўтказади ва кейинчалик бутун дунё бўйлаб жорий этади. Компаниянинг таъкидлашича, AI қидирувидан воз кечиш анъанавий Google қидирув натижаларидаги рейтингга (ранкинг) таъсир қилмайди.

Буюк Британиянинг Рақобат ва бозорлар бошқармаси (КМА) ушбу қарорни нашриётларга ўз контентлари устидан назоратни қайтариб берувчи "дунёдаги биринчи" қадам деб атади. Бу янгилик янгиликлар агентликлари ва бошқа контент яратувчиларга Google билан AI функцияларида маълумотлардан фойдаланиш бўйича манфаатлироқ шартномалар тузиш имконини беради.

Шунингдек, Google эндиликда AI жавобларида фойдаланилган контент учун аниқ ҳаволалар (линкс) кўрсатиши шарт. Компания фойдаланувчиларни манба сайтига ўтишга ундаш учун инлине ҳаволалар ва сайт превиев функцияларини кўпайтирганини маълум қилди. Нашриётларга қарор қабул қилишда ёрдам бериш учун Сеарч Консоле тизимида AI жавобларидаги кўринишлар сони ва бошқа янги метрикалар ҳам тақдим этилади.

GoogleAI СеарчСунъий IntelлектНашриётТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади