Нашриётлар Google AI Сеарч тизимидан воз кечиш имкониятига эга бўлади
Буюк Британия Google компаниясининг сунъий интеллектга асосланган қидирув тизими устидан ҳуқуқий назорат ўрнатди. Янги тартибга кўра, технология гиганти нашриётларга ўз контентларини AI қидирув натижаларида кўрсатилишини тақиқлаш (опт-оут) имкониятини бериши шарт. Google ушбу талабларга риоя қилишини ва нашриётлар учун махсус бошқарув тугмасини жорий этишини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нашриётлар Google Search Консоле хизмати орқали ўз сайтларининг AI Овервиевс, AI Моде ёки Дисковер каби генератив функцияларда иштирок этишини чеклашлари мумкин бўлади. Google ушбу имкониятни дастлаб Буюк Британиядаги нашриётлар гуруҳида синовдан ўтказади ва кейинчалик бутун дунё бўйлаб жорий этади. Компаниянинг таъкидлашича, AI қидирувидан воз кечиш анъанавий Google қидирув натижаларидаги рейтингга (ранкинг) таъсир қилмайди.
Буюк Британиянинг Рақобат ва бозорлар бошқармаси (КМА) ушбу қарорни нашриётларга ўз контентлари устидан назоратни қайтариб берувчи "дунёдаги биринчи" қадам деб атади. Бу янгилик янгиликлар агентликлари ва бошқа контент яратувчиларга Google билан AI функцияларида маълумотлардан фойдаланиш бўйича манфаатлироқ шартномалар тузиш имконини беради.
Шунингдек, Google эндиликда AI жавобларида фойдаланилган контент учун аниқ ҳаволалар (линкс) кўрсатиши шарт. Компания фойдаланувчиларни манба сайтига ўтишга ундаш учун инлине ҳаволалар ва сайт превиев функцияларини кўпайтирганини маълум қилди. Нашриётларга қарор қабул қилишда ёрдам бериш учун Сеарч Консоле тизимида AI жавобларидаги кўринишлар сони ва бошқа янги метрикалар ҳам тақдим этилади.
…