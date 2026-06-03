Вандер: Интернетнинг “кичик олами”ни кашф қилиш учун янги восита

·39·Техно
Вандер: Интернетнинг “кичик олами”ни кашф қилиш учун янги восита
Аудио версияси

Бугунги кунда қидирув тизимлари AI хулосалари ва тижорий контент билан тўлиб бораётган бир пайтда, интернетни аввалгидек самимий ва “инсоний” қилишга интилаётган лойиҳалар кўпаймоқда. Шундай ташаббуслардан бири — Вандер Консоле бўлиб, у очиқ кодли ва мустақил хостингга асосланган веб-консолдир. Ушбу восита фойдаланувчиларга мустақил дастурчилар ва ижодкорлар томонидан тавсия этилган қизиқарли сайтларни осон топиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лондонлик дастурчи Сусам Пал томонидан яратилган Вандер лойиҳаси СтюмблеУпон каби классик воситалардан илҳомланган. Палнинг сўзларига кўра, у Kagi қидирув тизимининг “кичик веб” воситасини кўргач, ушбу ғояни янада ривожлантиришга қарор қилган. Вандер шунчаки блоглар эмас, балки ноодатий мини-иловалар, ўйинлар ва шахсий веб-лойиҳаларни ҳам қамраб олади.

Вандер тизимидан фойдаланиш жуда оддий: сайт эгаси ўз ресурсига иккита файлни (index.html ва vander.js) юклаши кифоя. Унда ҳеч қандай мураккаб маълумотлар базаси ёки сервер кодлари мавжуд эмас, ҳатто GitHub Пагес орқали ҳам ишга тушириш мумкин. Сайтга ўрнатилган “Вандер” тугмаси босилганда, тизим тасодифий равишда бошқа бир қизиқарли ва креатив сайтга йўналтиради.

Ҳозирда кўплаб фойдаланувчилар ўз консолларини ўзига хос тарзда безатмоқда. Масалан, айримлар ретро услубдаги дизайнларни танласа, бошқалари фақат маълум бир номдаги инсонлар яратган сайтлар рўйхатини шакллантирган. Бу каби лойиҳалар интернетнинг илк даврларидаги ижодий муҳитни ва Геоситиес каби платформалар тақдим этган эркинликни қайтаришни мақсад қилган.

ВандерИнтернетТехнологияОпен СоурсеСтюмблеУпон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади