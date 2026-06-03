Вандер: Интернетнинг “кичик олами”ни кашф қилиш учун янги восита
Бугунги кунда қидирув тизимлари AI хулосалари ва тижорий контент билан тўлиб бораётган бир пайтда, интернетни аввалгидек самимий ва “инсоний” қилишга интилаётган лойиҳалар кўпаймоқда. Шундай ташаббуслардан бири — Вандер Консоле бўлиб, у очиқ кодли ва мустақил хостингга асосланган веб-консолдир. Ушбу восита фойдаланувчиларга мустақил дастурчилар ва ижодкорлар томонидан тавсия этилган қизиқарли сайтларни осон топиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лондонлик дастурчи Сусам Пал томонидан яратилган Вандер лойиҳаси СтюмблеУпон каби классик воситалардан илҳомланган. Палнинг сўзларига кўра, у Kagi қидирув тизимининг “кичик веб” воситасини кўргач, ушбу ғояни янада ривожлантиришга қарор қилган. Вандер шунчаки блоглар эмас, балки ноодатий мини-иловалар, ўйинлар ва шахсий веб-лойиҳаларни ҳам қамраб олади.
Вандер тизимидан фойдаланиш жуда оддий: сайт эгаси ўз ресурсига иккита файлни (index.html ва vander.js) юклаши кифоя. Унда ҳеч қандай мураккаб маълумотлар базаси ёки сервер кодлари мавжуд эмас, ҳатто GitHub Пагес орқали ҳам ишга тушириш мумкин. Сайтга ўрнатилган “Вандер” тугмаси босилганда, тизим тасодифий равишда бошқа бир қизиқарли ва креатив сайтга йўналтиради.
Ҳозирда кўплаб фойдаланувчилар ўз консолларини ўзига хос тарзда безатмоқда. Масалан, айримлар ретро услубдаги дизайнларни танласа, бошқалари фақат маълум бир номдаги инсонлар яратган сайтлар рўйхатини шакллантирган. Бу каби лойиҳалар интернетнинг илк даврларидаги ижодий муҳитни ва Геоситиес каби платформалар тақдим этган эркинликни қайтаришни мақсад қилган.
…