Россия ва Хитой олимлари қаттиқ танали аккумуляторлар учун янги электролит яратди

·49·Техно
Россия ва Хитой олимлари қаттиқ танали аккумуляторлар учун янги электролит яратди
Аудио версияси

Россия ва Хитой олимлари қаттиқ танали аккумуляторларнинг хавфсизлиги, барқарорлиги ва хизмат муддатини оширишга хизмат қилувчи такомиллаштирилган керамик электролит ҳамда махсус ҳимоя қатламини ишлаб чиқишди. Мазкур лойиҳада “Идея” илмий маркази, М.В. Ломоносов номидаги МДУ, Циан Сзёотун университети ва “Дубна” давлат университети мутахассислари иштирок этишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотнинг асосий мақсади истиқболли қаттиқ танали литийли батареяларнинг энг катта муаммоларидан бири — қисқа туташувга олиб келиши мумкин бўлган литий дендритлари ҳосил бўлишини бартараф этишдир. Бунинг учун тадқиқотчилар керамик кукунларни йирик ва майда зарралар билан аралаштириб, электролит таркибини яхшилашди. Натижада материал янада зичроқ, мустаҳкамроқ ҳамда кимёвий ва электрокимёвий таъсирларга чидамли бўлди.

Бундан ташқари, керамик электролит ва литий аноди ўртасида юпқа икки қатламли ҳимоя интерфейси яратилди. Ушбу қатлам керамиканинг емирилишини олдини олади ва дендритлар ўсишини секинлаштиради. Янги ҳимоя қатламига эга аккумуляторлар 1400 соатдан ортиқ ишлади, бу эса ҳимояланмаган аналогларга қараганда қарийб икки баравар кўп демакдир.

Синовлар натижасига кўра, 100 та зарядлаш ва қувватсизланиш сиклидан сўнг батареялар ўзининг дастлабки сиғимини 95 фоизга сақлаб қолди, кулон самарадорлиги эса 99,9 фоизни ташкил этди. Шунингдек, 300 °К ҳароратгача қиздирилганда ҳам янги элементлар ўз бутунлигини сақлаб қолган бўшса, ҳимоя қатлами бўмаган намуналар парчаланиб кетган.

Олимларнинг таъкидлашича, ушбу технология нафақат самарали, балки кенг миқёсда ишлаб чиқаришга ҳам мос келади. Бу эса қаттиқ танали аккумуляторларни реал қурилмаларда амалий қўллаш жараёнини сезиларли даражада яқинлаштириши мумкин.

ТехнологияАккумуляторЛитийТадқиқотИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади