Meta ўзининг Супернатурал фитнес ўйинини мустақил компанияга айлантирди
Meta компаниясининг метаборлиқни оммалаштиришга бўлган уринишлари кутилган натижани бермаган бўлса-да, Супернатурал ВР фитнес ўйини бу соҳадаги энг муваффақиятли лойиҳалардан бирига айланди. Машғулотларни қизиқарли ва қулай қилган ушбу илова фойдаланувчилари энди хотиржам бўлишлари мумкин: лойиҳа ёпилмайди. Meta ушбу ўйинни яратган Витин студиясини 2023-йилда қарийб 400 миллион долларга сотиб олиш учун саккиз ойлик антимонопол курашни бошидан ўтказган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бироқ, шунча ҳаракат ва ФТК билан судлашувлардан сўнг, Meta ўзининг ВР жамоасининг катта қисмини қисқартирди ва бир неча йилдан сўнг янги контент қўшишни тўхтатишини эълон қилди. Бу қарор Супернатурал фойдаланувчиларининг кескин норозилигига сабаб бўлди. Meta ўз қарорини қайта кўриб чиқиб, ноёб қадам ташлади: Супернатурал жамоасига мустақил компания сифатида ажралиб чиқишга рухсат берди.
Янги ташкил этилган Супернатурал Ҳеалт компанияси жорий йилнинг охиридан бошлаб илова бошқарувини ўз қўлига олади. Компания сайтида келтирилишича, ўйин ўзининг аввалги мураббийлари ва ўзига хос услубини сақлаб қолади. Лойиҳага унинг асл асосчилари раҳбарлик қилади. Бу Meta томонидан тақдим этилган ресурслар ёрдамида ўсиш босқичидан ўтган лойиҳанинг мантиқий ва ижобий якуни сифатида кўрилмоқда.
Фойдаланувчилар ушбу янгиликни катта қувонч билан кутиб олишди. Кўпчилик Meta лойиҳани шунчаки йўқ қилиш учун сотиб олган деб хавотирланган эди. Эндиликда Супернатурал мустақил жамоа назоратида ривожланишда давом этади, бу эса йирик технологик гигантлар томонидан сотиб олинган ва кейинчалик ёпиб юборилган кўплаб стартаплар тақдиридан фарқли ўлароқ, ижобий ҳолатдир.
…