Meta ўзининг Супернатурал фитнес ўйинини мустақил компанияга айлантирди

·51·Техно
Meta ўзининг Супернатурал фитнес ўйинини мустақил компанияга айлантирди
Аудио версияси

Meta компаниясининг метаборлиқни оммалаштиришга бўлган уринишлари кутилган натижани бермаган бўлса-да, Супернатурал ВР фитнес ўйини бу соҳадаги энг муваффақиятли лойиҳалардан бирига айланди. Машғулотларни қизиқарли ва қулай қилган ушбу илова фойдаланувчилари энди хотиржам бўлишлари мумкин: лойиҳа ёпилмайди. Meta ушбу ўйинни яратган Витин студиясини 2023-йилда қарийб 400 миллион долларга сотиб олиш учун саккиз ойлик антимонопол курашни бошидан ўтказган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бироқ, шунча ҳаракат ва ФТК билан судлашувлардан сўнг, Meta ўзининг ВР жамоасининг катта қисмини қисқартирди ва бир неча йилдан сўнг янги контент қўшишни тўхтатишини эълон қилди. Бу қарор Супернатурал фойдаланувчиларининг кескин норозилигига сабаб бўлди. Meta ўз қарорини қайта кўриб чиқиб, ноёб қадам ташлади: Супернатурал жамоасига мустақил компания сифатида ажралиб чиқишга рухсат берди.

Янги ташкил этилган Супернатурал Ҳеалт компанияси жорий йилнинг охиридан бошлаб илова бошқарувини ўз қўлига олади. Компания сайтида келтирилишича, ўйин ўзининг аввалги мураббийлари ва ўзига хос услубини сақлаб қолади. Лойиҳага унинг асл асосчилари раҳбарлик қилади. Бу Meta томонидан тақдим этилган ресурслар ёрдамида ўсиш босқичидан ўтган лойиҳанинг мантиқий ва ижобий якуни сифатида кўрилмоқда.

Фойдаланувчилар ушбу янгиликни катта қувонч билан кутиб олишди. Кўпчилик Meta лойиҳани шунчаки йўқ қилиш учун сотиб олган деб хавотирланган эди. Эндиликда Супернатурал мустақил жамоа назоратида ривожланишда давом этади, бу эса йирик технологик гигантлар томонидан сотиб олинган ва кейинчалик ёпиб юборилган кўплаб стартаплар тақдиридан фарқли ўлароқ, ижобий ҳолатдир.

MetaСупернатуралВРТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади