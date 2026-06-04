Батареялар ўзини ўзи қисмларга ажратади: Аккумуляторлар учун янги технология

·37·Техно
Батареялар ўзини ўзи қисмларга ажратади: Аккумуляторлар учун янги технология
Аудио версияси

Аккумуляторлар саноати ва Эмбодиед AI тизимлари фақат маълумотларга асосланган ёндашувнинг чекловларига дуч келмоқда. Тизимлар мураккаблашгани сари ишлаб чиқарувчилар гибрид парадигмага — физик моделлар ва маълумотларни оптималлаштириш уйғунлигига ўтмоқдалар. Муҳандислар SEI-қатламининг ўсиши каби базавий электрокимёвий моделлардан фойдаланиб, юзлаб реал синовлар асосида параметрларни аниқлаштирмоқда. Бу усул батареяларнинг хизмат муддатини башорат қилиш аниқлигини ±20 фоиздан ±5 фоизгача ошириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бироқ, симуляцион лойиҳалашга ўтишда фундаментал муаммо юзага келмоқда: ҳатто энг аниқ моделлар ҳам реал намуналарда физик текширувни талаб қилади. Амалдаги БМС (Баттерй Манагемент Сйстем) тизимлари элементларни шикастламасдан қисмларга ажратиш ва ички таҳлил ўрнини боса олмайди. Анъанавий усулларда қўлланиладиган елимлар батареяни очиш жараёнида ички кучланишни ўзгартириб, интерфейсларни бузади ва термал қизиб кетиш каби хавфли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин.

Ушбу муаммонинг ечими сифатида Электрикаллй Дебондабле Тапе — паст кучланиш (10–50 В) берилганда ёпишқоқлик хусусиятини йўқотадиган махсус лента технологияси ишлаб чиқилди. Бу материал аккумулятор конструкциясини хавфсиз ажратиш ва элементларнинг деградацияси ҳақида аниқ маълумот олиш имконини беради. Олинган маълумотлар кейинчалик AI моделларини такомиллаштириш ва башорат қилиш сифатини ошириш учун хизмат қилади.

Янги технология робототехника, дронлар ва электромобилларга хизмат кўрсатишда хавфсизликни ошириш воситаси сифатида кўрилмоқда. Шунингдек, у қайта ишлаш иқтисодиётида ҳам катта салоҳиятга эга: батареянинг хизмат муддати тугагач, бошқарув тизими буйруғи билан роботлаштирилган линиялар элементларни автоматик равишда ажратиб олиши мумкин. Фонитания компанияси ушбу ишланмани юқори энергия сиғими ва хавфсиз утилизация ўртасидаги мувозанатни таъминловчи келажак инфратузилмаси сифатида тақдим этмоқда.

ТехнологияАккумуляторAIИнновацияЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади