Батареялар ўзини ўзи қисмларга ажратади: Аккумуляторлар учун янги технология
Аккумуляторлар саноати ва Эмбодиед AI тизимлари фақат маълумотларга асосланган ёндашувнинг чекловларига дуч келмоқда. Тизимлар мураккаблашгани сари ишлаб чиқарувчилар гибрид парадигмага — физик моделлар ва маълумотларни оптималлаштириш уйғунлигига ўтмоқдалар. Муҳандислар SEI-қатламининг ўсиши каби базавий электрокимёвий моделлардан фойдаланиб, юзлаб реал синовлар асосида параметрларни аниқлаштирмоқда. Бу усул батареяларнинг хизмат муддатини башорат қилиш аниқлигини ±20 фоиздан ±5 фоизгача ошириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бироқ, симуляцион лойиҳалашга ўтишда фундаментал муаммо юзага келмоқда: ҳатто энг аниқ моделлар ҳам реал намуналарда физик текширувни талаб қилади. Амалдаги БМС (Баттерй Манагемент Сйстем) тизимлари элементларни шикастламасдан қисмларга ажратиш ва ички таҳлил ўрнини боса олмайди. Анъанавий усулларда қўлланиладиган елимлар батареяни очиш жараёнида ички кучланишни ўзгартириб, интерфейсларни бузади ва термал қизиб кетиш каби хавфли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин.
Ушбу муаммонинг ечими сифатида Электрикаллй Дебондабле Тапе — паст кучланиш (10–50 В) берилганда ёпишқоқлик хусусиятини йўқотадиган махсус лента технологияси ишлаб чиқилди. Бу материал аккумулятор конструкциясини хавфсиз ажратиш ва элементларнинг деградацияси ҳақида аниқ маълумот олиш имконини беради. Олинган маълумотлар кейинчалик AI моделларини такомиллаштириш ва башорат қилиш сифатини ошириш учун хизмат қилади.
Янги технология робототехника, дронлар ва электромобилларга хизмат кўрсатишда хавфсизликни ошириш воситаси сифатида кўрилмоқда. Шунингдек, у қайта ишлаш иқтисодиётида ҳам катта салоҳиятга эга: батареянинг хизмат муддати тугагач, бошқарув тизими буйруғи билан роботлаштирилган линиялар элементларни автоматик равишда ажратиб олиши мумкин. Фонитания компанияси ушбу ишланмани юқори энергия сиғими ва хавфсиз утилизация ўртасидаги мувозанатни таъминловчи келажак инфратузилмаси сифатида тақдим этмоқда.
…