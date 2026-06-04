Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратларда

·24·Техно
Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратларда
Аудио версияси

РГВ Аериал Пҳотограпҳй канали фотографи SpaceX компаниясига тегишли Старбасе старт майдончасининг юқори аниқликдаги аэрофотосуратини эълон қилди. Ер сатидан тахминан 1844 метр баландликдан олинган ушбу сурат космодромнинг ҳайратланарли миқёсини тўлиқ намоён этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тасвирда иккита орбитал старт минораси (Орбитал Лаунч Моунтс), кенг кўламли инфратузилма объектлари, йўллар, омборхоналар, транспорт воситалари ва қўлтиқ бўйидаги қирғоқ зонаси аниқ кўринади. SpaceX ҳозирда Starship кемасининг парвозлар суръатини ошириш учун майдончани фаол тайёрламоқда, бу эса келажакда Ой ва Марсга миссияларни амалга ошириш имконини беради.

Нашрга YouTube платформасидаги уч соатлик "Старбасе Хпандед Эписоде 23" видеоси ҳам илова қилинган. Унда РГВ Аериал Пҳотограпҳй мутахассислари янги суратлар, объектдаги ўзгаришлар ва ракетасозлик оламидаги сўнгги янгиликларни батафсил муҳокама қилишган.

Илон Маск томонидан 2002-йилда асос солинган SpaceX (Спасе Эхплоратион Течнологиес Корпоратион) хусусий аэрокосмик компанияси тижорий космонавтика кашшофи ҳисобланади. Компания дунёда биринчи бўлиб кўп марта ишлатиладиган босқичли Falcon 9 орбитал ракета ташувчиларини ишлаб чиққан.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ SpaceX ўз акцияларини бирламчи жойлаштириш (ИПО) параметрларини расман эълон қилган эди. Ушбу жараён жаҳон тарихидаги энг йирик ИПО бўлиши кутилмоқда.

SpaceXСтарбасеStarshipИлон МаскКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратдиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади