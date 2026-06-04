Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратларда
РГВ Аериал Пҳотограпҳй канали фотографи SpaceX компаниясига тегишли Старбасе старт майдончасининг юқори аниқликдаги аэрофотосуратини эълон қилди. Ер сатидан тахминан 1844 метр баландликдан олинган ушбу сурат космодромнинг ҳайратланарли миқёсини тўлиқ намоён этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тасвирда иккита орбитал старт минораси (Орбитал Лаунч Моунтс), кенг кўламли инфратузилма объектлари, йўллар, омборхоналар, транспорт воситалари ва қўлтиқ бўйидаги қирғоқ зонаси аниқ кўринади. SpaceX ҳозирда Starship кемасининг парвозлар суръатини ошириш учун майдончани фаол тайёрламоқда, бу эса келажакда Ой ва Марсга миссияларни амалга ошириш имконини беради.
Нашрга YouTube платформасидаги уч соатлик "Старбасе Хпандед Эписоде 23" видеоси ҳам илова қилинган. Унда РГВ Аериал Пҳотограпҳй мутахассислари янги суратлар, объектдаги ўзгаришлар ва ракетасозлик оламидаги сўнгги янгиликларни батафсил муҳокама қилишган.
Илон Маск томонидан 2002-йилда асос солинган SpaceX (Спасе Эхплоратион Течнологиес Корпоратион) хусусий аэрокосмик компанияси тижорий космонавтика кашшофи ҳисобланади. Компания дунёда биринчи бўлиб кўп марта ишлатиладиган босқичли Falcon 9 орбитал ракета ташувчиларини ишлаб чиққан.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ SpaceX ўз акцияларини бирламчи жойлаштириш (ИПО) параметрларини расман эълон қилган эди. Ушбу жараён жаҳон тарихидаги энг йирик ИПО бўлиши кутилмоқда.
…