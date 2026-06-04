Россияда бузиб бўлмайдиган смартфон яратилди: У ўзининг операцион тизимига эга
“Касперскй лабораторияси” ўзининг махсус операцион тизимида ишлайдиган ва бузиб киришнинг деярли имкони бўлмаган ҳимояланган смартфонни ишлаб чиқмоқда. Компания бош директори Евгений Касперскийнинг сўзларига кўра, ушбу қурилма конструктив хавфсизликка йўналтирилган Россия IT-тизими сифатида яратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Касперский ушбу смартфон Android тизимида ишламаслигини ҳамда Apple, Huawei ёки Samsung экотизимларига мутлақо алоқадор эмаслигини алоҳида таъкидлади. Қурилма маҳаллий аппарат платформасига асосланган бўлиб, унга “Касперскй лабораторияси” томонидан ишлаб чиқилган хусусий операцион тизим ўрнатилган.
Ҳозирча смартфон эркин савдога чиқарилмаган, бироқ унинг бир неча ўнлаб нусхалари тайёрланган. Компания бир қатор ташкилотлар билан биргаликда қурилмани пилот синовдан ўтказиш жараёнларини бошлаб юборган.
Мазкур ишланма оммавий бозор учун эмас, балки биринчи навбатда кибержосусликдан ҳимояланиш ўта муҳим бўлган сиёсатчилар ва давлат хизматчилари учун мўлжалланган. Лойиҳа устидаги ишлар давом этаётгани сабабли, унинг тўлиқ тижорий сотувга чиқиш муддатлари ҳозирча очиқланмаган.
…