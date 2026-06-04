Хитой жосуслари LinkedIn орқали Ғарб мутахассисларини тузоққа туширмоқда
Хитой разведка хизматлари LinkedIn каби иш қидириш ва рекрутинг платформаларидан фойдаланиб, Ғарб мамлакатлари мутахассисларини махфий маълумотларни бўлишишга ундамоқда. Бу ҳақда АҚШнинг FBI, Буюк Британиянинг МИ5 хизматлари ҳамда Австралия, Канада ва Янги Зеландия ҳукуматлари томонидан эълон қилинган қўшма огоҳлантиришда маълум қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳисоботга кўра, хитойлик жосуслар ўзларини гўёки Хитойдан ташқарида жойлашган сохта компаниялар вакиллари, рекрутерлар ёки HR мутахассислари сифатида кўрсатишмоқда. Уларнинг асосий мақсади Пекин манфаатлари учун хизмат қилиши мумкин бўлган очиқ бўлмаган маълумотларни қўлга киритишдир. Ушбу огоҳлантириш АҚШ ва Буюк Британия сўнгги вақтларда Хитой билан муносабатларни яхшилашга уринаётган бир пайтда эълон қилинди.
Хитой жосуслари маълумот ўғирлашда кўпинча хакерлик ҳужумларига таянса-да, ушбу янги ҳисобот уларнинг оммавий веб-сайтлар ва ижтимоий тармоқлар орқали жонли манбалар билан алоқа ўрнатишга уринаётганини кўрсатмоқда. Хитой ҳарбий разведкаси "Фиве Эес" алянсига кирувчи давлатлар устидан стратегик ва тактик устунликка эга бўлиш учун имтиёзли ҳарбий, сиёсий ва иқтисодий маълумотларни тўплашни мақсад қилган.
Жосуслар асосан махфий маълумотлар билан ишлаш рухсатига эга бўлган ходимлар, ҳарбий хизматчилар, журналистлар, академиклар ва таҳлилий марказ ходимларини нишонга олмоқда. Номзодлар уларнинг резюмелари ва муҳим маълумотларга эгалик қилиш эҳтимоли асосида танлаб олинади. Ҳатто махфий бўлмаган маълумотлар ҳам бошқа маълумотлар билан бирлаштирилганда Пекиннинг сиёсий қарорлари учун фойдали бўлиши мумкин.
LinkedIn вакили TechCrunch нашрига берган изоҳида сохта аккаунтлар яратиш платформа қоидаларига зид эканини таъкидлади. "Биз давлатлар томонидан қўллаб-қувватланадиган суиистеъмолларни аниқлашга эътибор қаратганмиз ва сохта профилларга қарши чоралар кўришда давом этамиз", — дея қўшимча қилди компания вакили.
…