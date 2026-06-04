Хитой жосуслари LinkedIn орқали Ғарб мутахассисларини тузоққа туширмоқда

·54·Техно
Хитой жосуслари LinkedIn орқали Ғарб мутахассисларини тузоққа туширмоқда
Аудио версияси

Хитой разведка хизматлари LinkedIn каби иш қидириш ва рекрутинг платформаларидан фойдаланиб, Ғарб мамлакатлари мутахассисларини махфий маълумотларни бўлишишга ундамоқда. Бу ҳақда АҚШнинг FBI, Буюк Британиянинг МИ5 хизматлари ҳамда Австралия, Канада ва Янги Зеландия ҳукуматлари томонидан эълон қилинган қўшма огоҳлантиришда маълум қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳисоботга кўра, хитойлик жосуслар ўзларини гўёки Хитойдан ташқарида жойлашган сохта компаниялар вакиллари, рекрутерлар ёки HR мутахассислари сифатида кўрсатишмоқда. Уларнинг асосий мақсади Пекин манфаатлари учун хизмат қилиши мумкин бўлган очиқ бўлмаган маълумотларни қўлга киритишдир. Ушбу огоҳлантириш АҚШ ва Буюк Британия сўнгги вақтларда Хитой билан муносабатларни яхшилашга уринаётган бир пайтда эълон қилинди.

Хитой жосуслари маълумот ўғирлашда кўпинча хакерлик ҳужумларига таянса-да, ушбу янги ҳисобот уларнинг оммавий веб-сайтлар ва ижтимоий тармоқлар орқали жонли манбалар билан алоқа ўрнатишга уринаётганини кўрсатмоқда. Хитой ҳарбий разведкаси "Фиве Эес" алянсига кирувчи давлатлар устидан стратегик ва тактик устунликка эга бўлиш учун имтиёзли ҳарбий, сиёсий ва иқтисодий маълумотларни тўплашни мақсад қилган.

Жосуслар асосан махфий маълумотлар билан ишлаш рухсатига эга бўлган ходимлар, ҳарбий хизматчилар, журналистлар, академиклар ва таҳлилий марказ ходимларини нишонга олмоқда. Номзодлар уларнинг резюмелари ва муҳим маълумотларга эгалик қилиш эҳтимоли асосида танлаб олинади. Ҳатто махфий бўлмаган маълумотлар ҳам бошқа маълумотлар билан бирлаштирилганда Пекиннинг сиёсий қарорлари учун фойдали бўлиши мумкин.

LinkedIn вакили TechCrunch нашрига берган изоҳида сохта аккаунтлар яратиш платформа қоидаларига зид эканини таъкидлади. "Биз давлатлар томонидан қўллаб-қувватланадиган суиистеъмолларни аниқлашга эътибор қаратганмиз ва сохта профилларга қарши чоралар кўришда давом этамиз", — дея қўшимча қилди компания вакили.

LinkedInХитойЖосусликКиберхавфсизликFBI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади