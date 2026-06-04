Meta контент яратувчилар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этди

·45·Техно
Meta контент яратувчилар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этди
Аудио версияси

Meta компанияси Facebook платформасида контент яратувчилар учун мўлжалланган янги сунъий интеллект ёрдамчисини ишга туширганини эълон қилди. Ушбу восита муаллифларнинг контент услуби, самарадорлик кўрсаткичлари ва мақсадларидан келиб чиқиб, уларга шахсийлаштирилган тавсиялар беради. Эндиликда фойдаланувчилар мураккаб график ва жадвалларни таҳлил қилиш ўрнига, AI ёрдамчисидан "Қачон пост жойлашим керак?" ёки "Изоҳларда одамлар нима дейишмоқда?" каби саволларга тезкор жавоб олишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги ёрдамчи чат-бот кўринишида бўлгани учун муаллифлар унга қўшимча саволлар бериб, аудиториянинг вақт ўтиши билан қандай ўзгаргани каби мавзуларни чуқурроқ ўрганишлари мумкин. Тизим нафақат таҳлилий маълумотларни тақдим этади, балки тренддаги мавзулар ва мусиқалардан фойдаланган ҳолда янги контент ғояларини ўйлаб топишда ҳам кўмаклашади. Ҳозирда ушбу функция АҚШ, Канада ва Ҳиндистондаги ижодкорлар учун очиқ бўлиб, келажакда бошқа мамлакатларда ҳам жорий этилиши режалаштирилган.

Ушбу қадам орқали Meta ўз фойдаланувчиларини TikTok ва YouTube каби рақобатчиларга бой бермасликни кўзламоқда. Шунингдек, илова ичидаги AI ёрдамчиси муаллифларнинг ChatGPT каби учинчи томон воситаларига эҳтиёжини камайтириб, уларни Meta экотизимида кўпроқ вақт ўтказишга ундайди. Бу эса платформадаги фаолликни ва фойдаланувчиларнинг жалб қилиниш даражасини оширишга хизмат қилади.

Бундан ташқари, Meta Facebook Реэлс видеолари учун сунъий интеллект ёрдамида таржима қилиш функциясига янги тилларни, жумладан, араб, индонез, француз, тай ва ветнам тилларини қўшди. AI-таржима тизими муаллифнинг овоз оҳангини сақлаб қолган ҳолда нутқни бошқа тилга ўгиради. Шунингдек, лаб ҳаракатларини таржимага мослаштирувчи лип-сйнк функцияси ҳам мавжуд. Компания маълумотларига кўра, ҳозирда ҳар ҳафта ярим миллиарддан ортиқ фойдаланувчи Facebook платформасида AI орқали таржима қилинган видеоларни томоша қилмоқда.

MetaFacebookСунъий IntelлектКонтентТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади